Karanténsztorik: "vegyen fel melltartót, különben nem tudunk az üzletről beszélgetni"

Felmérést készített a Szállás.hu azt tudakolva utazóközönségétől, hogyan élte meg a koronavírus-járvány miatt elrendelt karanténidőszakot. Nos, annyi biztos, hogy jóllakottan vészelték át a nehéz időket – tudta meg az InfoRádió a cég sajtószóvivőjétől, Kelemen Lilitől.

Minden harmadik válaszadó bevallotta, hogy több kilót felszedett, valamint az is kiderült, hogy a bezártság miatti stressz feloldásának lehetőségét sokan látták az utazásban. A válaszadók több mint harmada egyértelműen azt jelezte, hogy a szabadon utazás hiányzott neki a leginkább. Most, hogy korlátozásokkal ugyan, de megnyílt az utazás lehetősége, a Szállás.hu is elsősorban a belföldi utazásokat ajánlja.

"Mi is amellett kampányolunk, hogy belföldi célt válasszanak az utazni vágyók, vagy például Horvátországon belül olyan helyre induljanak útnak, amelyet saját autóval, kényelmesen meg tudnak közelíteni" – mondta Kelemen Lili. Főleg olyan szálláshelyek – apartmanok, vendégházak – iránt van most kereslet, ahol egy adott család vagy baráti társaság magában tud lenni.

Kelemen Lili beszámolója szerint oly nagy az utazási kedv, hogy mostanában vannak napok, amikor

több foglalást regisztrálnak, mint tavaly ilyenkor.

"Az összesített foglalásokból is már elértük a tavalyi szintet, meg is haladtuk azt, de azt még nem lehet kijelenteni, hogy minden foglalás meg is valósul, vagyis egyáltalán nem kijelenthető, hogy az idei nyár erősebb lesz a tavalyinál" – figyelmeztetett.

A sajtószóvivő végül a karanténidőszak otthoni online munkavégzési tapasztalatairól is beszámolt az InfoRádiónak.

"Nagyon sok, kedves élménybeszámolót kaptunk. Volt olyan eset, hogy egy bekapcsolt mikrofon miatt behallatszódott a személyes beszélgetés egy üzleti meetingbe, illetve gyakran nem tudták az emberek, hogy egy eszköz kameraképében látszanak. Kínos meglepetések voltak ebből. Egy hölgy arról a meglepetéséről számolt be őszintén, hogy egy kollégája egy videóhívás során figyelmeztette,

vegyen fel melltartót, mert addig nem tud vele az üzletről beszélgetni."

Kiderült, hogy bár a felmérés minden tizedik válaszadója többször gondolt a szexre, mint a karanténidőszak előtt, de az önbevallások alapján a pornónézési idő nem növekedett.

