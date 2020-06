Sokkal több véradóra van szükség a műtétek újraindulásához

A kórházaknak az elmaradt műtéteket a lehető legrövidebb időn belül pótolniuk kell, a halasztható műtéti várólisták óhatatlanul hosszabbak lettek. Ezek nagy része viszont vérigényes beavatkozás – hívta fel a figyelmet az InfoRádióban Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese. Hangsúlyozta, hogy most nem az átlagos nyári felhasználásra készül a vérellátó szolgálat, hanem annál lényegesen nagyobbra.

Körülbelül 1600-1800 megjelent véradóra van szükség naponta, de a kórházak igényei alapján legalább 1800-2000 véradót szeretnének minden munkanapon. "Meglátjuk, hogy ebből mi sikerül majd" – tette hozzá Nagy Sándor.

A most induló nyári kampány is felhívja a figyelmet arra, hogy itt a nyár, vége a járványnak. Az emberek szabadabban mozoghatnak végre, így mehetnek azok is vért adni, akik a járvány alatt féltek, meg azok is, akik éppen szabadságra készülnek, vagy már visszajöttek szabadságról.

"Aki csak teheti, és amikor csak teheti, jöjjön el vért adni"

– kérte Nagy Sándor.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Soós Lajos