4077 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, és két idős krónikus beteg hunyt el az elmúlt 24 órában a keddi adatok szerint. Összesen 565-en hunytak el a vírus miatt és 2516-an gyógyultak meg a regisztrált betegek közül. Az aktív fertőzöttek száma a hétfői 1028-ról 32-vel, 996 főre csökkent.

A veszélyhelyzet megszüntetése után újabb könnyítő intézkedésekre kerül sor, így várhatóan megszűnik az egészségügyi és más dolgozók külföldre utazási tilalma és megnyílhatnak a mozik, színházak. Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti osztályának munkatársa felidézte, kedden megalakult a járványügyi bevetési egység (tagjairól, működéséről itt írtunk).

564-en használják aktívan a házi karanténos appot

617 hatósági házi karantén (7545)

441 büntetőeljárás indult eddig a járvány kapcsán

Müller Cecília országos tisztifőorvos a friss adatokkal kapcsolatban elmondta: két és félszer annyian gyógyultak meg, mint amennyi aktív fertőzött van az országban. Az aktív fertőzöttek számának, a gyógyultak számának növekedése abba az irányba mutat, hogy gyakorlatilag lezajlott az első hullám Magyarországon. Ugyanakkor egy pillanatra sem szabad elfelejteni, hogy számos országban még jelentősen emelkedik a fertőzöttek és az elhunytak száma is, ezért a járványügyi készültséget fenn kell tartani.

"Már nem arra kell felszólítanom önöket, hogy maradjanak otthon

és tartsanak távolságot, hanem az emberi kapcsolataink is rendeződhetnek, ismét közelebb kerülhetünk egymáshoz", ugyanakkor továbbra is óvatosnak kell lenni. Nem tudni ugyanis, hogyan változik meg a vírus, hogyan alakul a járvány a világban és Magyarországon, hiszen itthon is vannak még új fertőződések. Ezért

a higiéniás szabályok továbbra is érvényben maradnak,

ezek betartása nagyon fontos – hangsúlyozta Müller Cecília.

A nyári szünet elkövetkező 11 hetéről az országos tisztifőorvos elmondta, a gyermekek elhelyezése számos család számára jelenthet kihívást.

A nagyszülők is vigyázhatnak a gyerekekre, ha a család tagjai egészségesek, illetve ha a nagyszülőknek nincs olyan betegsége, amely a vírus miatt kockázatot jelenthetne.

A táborokba is csak egészséges gyerek mehet, szülőknek igazolást kell kiadnia arról, hogy a gyerek tünetmentes, egészséges. Az országos tisztifőorvos azt tanácsolta, hogy a gyermek vigyen magával egy "kis batyut", benne

az igazolással,

egy tisztasági csomaggal,

saját kulaccsal,

fertőtlenítő eszközzel, valamint

az egészségügyi papírjainak másolatával.

A külföldi utazást alapos tájékozódás után javasolja Müller Cecília, a magyar konzuli szolgálat vonatkozó országoldalait és a WHO ezzel kapcsolatos oldalát ajánlotta (és hasznos lehet az Európai Bizottság utazási oldala is). Megemlítette a biztosítás szükségességét és emlékeztetett a bizonyos országokba a járványtól függetlenül is szükséges védőoltások beadatására.

Kiemelte még, hogy a gyerekekre a hétköznapokban különösen oda kell figyelni, és például el kell zárni a veszélyes szereket, a gyógyszeket, ugyanis tapasztalataik szerint

megnőtt a mérgeződési esetek száma.

Akár a Nemzeti Népegészségügyi Központ egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálata is tud segíteni mérgeződési gyanú esetén.

A "mentős videóval" kapcsolatban Gál Kristóf, az ORFK szóvivője elmondta, egy nőt a rendőrök gyanúsítottként hallgattak ki, házkutatást tartottak az otthonában, adathordozókat foglaltak le. A nő szabadlábon védekezik.

Újságírói kérdések

Melyek lehetnek azok a járvány kezdete óta elterjedt óvintézkedések, szabályok, amelyek hosszabb távon velünk maradhatnak?

A személyi és a környezeti highiénia vonatkozásában sok új szabályt tanult meg mindenki (helyes kézmosás, köhögés, takarítási és fertőtlenítési módszerek) ezeket meg kell tartani a jövőben.

InfoRádió: az új koronavírus egyik mutációja növeli a vírus fertőzőképességét. Találtak-e ilyen mutációt Magyarországon?

A vírus RNS-ében lévő sorrend könnyen megváltozhat, ezáltal mutálódik és változtatja egyes tulajdonságait, erre sajnos erősen hajlamos - mondta Müller Cecília, hozzátéve: a kórokozónak már Magyarországon is többféle változatával találkoztak a kutatók.

