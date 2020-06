Egyre kedvezőbbek az adatok - friss információk az operatív törzstől

Hét fővel nőtt az elmúlt 24 órában az aktív fertőzöttek száma. A legutóbbi halálos áldozat 101 éves, idős krónikus beteg. Látható, hogy egyre kedvezőbbek az adatok, de a járvány még itt van, minden nap van újonnan regisztrált fertőzött - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos.

A járványügyi szakember számára továbbra is a 100 ezer főre eső betegszám a mérvadó, ez itthon továbbra is 41 fő, és 5,8 fő a halálos áldozatok száma. Továbbra is Budapest leginkább érintett a fertőzöttség szempontjából.

A járvány kezdete óta folyamatosan figyelik a járványgörbe alakulását, ebből az látszik, hogy Magyarországon a megbetegedések számét tekintve a 15. hét, a halottak számát tekintve pedig a 16 hét volt a járvány csúcspontja.

Az egészségügyi ellátások nyitásával kapcsolatban Müller Cecília elmondta, hogy a fekvőbeteg intézményekben 80 százalékig igénybe vehetőek a korábban a koronavírusos betegek számára elkülönített ágyak. Az a cél, hogy az elhalasztott szakorvosi ellátásokat mielőbb be tudják pótolni a szolgáltatók.

A látogatási tilalom részleget feloldásáról elmondta, hogy szigorú szabályozás mellett lehetséges a látogatás a fekvőbeteg intézményeknek azon osztályain, ahol nem kezelnek koronavírusos betegeket. Ha a beteg állapota és az időjárás engedik javasolják, hogy a látogatást a szabadban, a kórház kertjében történjen meg.

Kötelező a maszk a beteget látogatók számára.

A látogatás részletszabályait főigazgatói utasítások formájában, az adott intézmény honlapján találják meg a látogatók, ezért fontos, hogy a látogatás előtt tájékozódjanak a kórházi intézkedésekről.

Megemlékezett a véradókról és köszönetet mondott nekik az országos tisztifőorvos, hiszen vasárnap volt a véradók világnapja.

Kiss Róbert a mai naptól hatályos intézkedéseket ismertette, a fővárosban is megtarthatók a 200 fő alatti családi rendezvények, látogathatók a nyilvános könyvtárak.

Müller Cecília a külföldi utazásra készülőknek hangsúlyosan felhívta a figyelmét a biztosítás fontosságára, hogy igénybe tudják venni külföldön az orvosi ellátást. Ha valakinél felmerül bármilyen betegség gyanúja, az ne induljon el.

A nyugdíjasok foglalkoztatása nem korlátozott, ugyanazokat a higiénés előírásokat kell betartaniuk, mint másoknak, vigyázniuk kell magukra, feltétlenül viseljenek maszkot és lehetőleg kevés emberi kontaktussal járó munkát vállaljanak, például a vendéglátásban a konyhai, takarítói munka - mondta a tisztfőorvos.

Kiss Róbert arról beszélt, hogy folyamatosan ellenőrzik a romániai és ukrajnai járványügyi adatokat, az onnan Magyarországra belépni szándékozók esetében nem lazítottak az előírásokon.

