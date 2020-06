Az aktív fertőzöttek száma pénteken 1051, ez 44-gyel kevesebb az előző napi adatnál. A kórházban ápolt betegek száma 31-gyel csökkent egy nap alatt, jelenleg 290-en szorulnak ilyen ellátásra, és közülük a csütörtökinél eggyel többen, 20-an vannak lélegeztetőgépen.

Rendkívüli módon rendőrségi bejelentéssel kezdődött a tájékoztató: Müller Cecília és az Nemzeti Népegészségügyi Központ nevében ismeretlen támadók olyan leveleket küldtek ki egészségügyi intézmények és más szervezetek részére, melyben egy űrlap kitöltésére próbálták rávenni a címzetteket és így adatokat megszerezni. A levél magyartalansága önmagában is gyanús lehet, de figyelmeztetnek, hogy a levél csatolmányát senki ne nyissa ki. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet riasztást adott ki és tájékoztatta is az érintett szervezeteket. A rendőrség hivatalból, azonnal nyomozást rendelt el.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa felidézte, hogy az osztrák, a német, a cseh, a szlovák és a horvát állampolgárok személyforgalomban már a korábbi rend szerint beléphetnek a határokon Magyarországra.

Az házi karantén ellenőrzésére szolgáló alkalmazás aktív felhasználóinak köre 778, eddig 2586-an töltötték le. Egy nap alatt 318 házi karantént rendeltek el.

Müller Cecília országos tisztifőorvos az aktuális adatok felidézése után elmondta: a 14 újabb fertőzött az ország minden területéről került ki, kisebb csoportokról, egyéni esetekről van szó.

Az új esetek száma:

Békés megye 2

Budapest 4

Csongrád megye 1

Komárom-Esztergom megye 5

Pest megye 2

Fiatalkorúak is vannak köztük, 11, 15 évesek, akik egy-egy családi járványhoz tartoznak, és családtagoktól kapták el a vírust.

Az aktív fertőzöttek száma 1050 fő, a megoszlás:

Budapes 421 fő

Zala megye 167 fő

Pest megye: 141 fő

Komárom-Esztergom megye: 135 fő

Fejér megye: 134 fő

Nógrád megye: 22 főő

Szabolcs-Szatmár-Bereg: 10 fő

Hajdú-Bihar: 6 fő

Csongrád-Csanád: 5 fő

Békés, Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megye esetében 2 fő.

5 megyében nincs aktív eset.

A százezer főre jutó megbetegedések száma egy kicsit módosult: Komárom-Esztergom megye lett a második Budapest után. Harmadik Zala, negyedik Fejér, ötödik Pest megye a nyilvántartások szerint.

A szennyvízvizsgálatokról is ismét szót ejtett Müller Cecília, ezekkel is tudják mérni a vírus maradványainak arányát, amire tünetes vagy tünetmentes fertőzöttek jelenlétére következtetnek: egy-két héten belül hol növekedhet a fertőzések száma. Mindhárom fővárosi szennyvíztisztítóból vesznek mintákat már egy ideje.

"Egész Budapest lakosságát látjuk, reprezentatív az adat. Ki tudjuk mutatni a vírust, de egy nagyságrenddel, tehát jelentősen csökkent a kimutatott kópiaszám, vagyis nagy valószínűséggel nem várható a fertőzöttek számának emelkedése 1-2 héten belül"

– mondta el Müller Cecília.

A vidéki nagyvárosokban is elkezdődött már ez a vizsgálat.

Június 13-án lesz a Magyar Védőnők Napja, ennek alkalmából köszöntötte őket az országos tisztifőorvos. Ez az intézmény idén 105 éves, hungarikumnak számít. Tevékenységükkel a védőnők nagy mértékben hozzájárulnak a magyar családok egészségéhez.

Újságírói kérdések

A véradásokra milyen hatása van a koronavírus-járványnak, és ki adhat ilyenkor vért?

Nyáron csökken a véradások száma, most a pandémia miatt különösen, ezért Müller Cecília kérte a véradókat, hogy ha egészségesek és megfelelnek az egyébként is szükséges követelményeknek, adjanak vért most és egész nyáron.

Vissza lehet-e térni az ismerősök között a kézfogáshoz, vagy maradjon az öklözés, könyökösszeérintés?

A tisztifőorvos szerint már lehet kezet fogni a jelenlegi járványügyi helyzetben, de felhívta a figyelmet a kézmosás fontosságára.

Az idősotthonokból mikortól mehetnek ki a bent lakók?

Még nincs dátum, Müller Cecília azonban biztatta az időseket: hamarosan lehetőségük lesz kimenni.

A járvány második hullámáig mi vár ránk?

A vírus nem tűnik el, velünk marad, de a visszatérésével kapcsolatos szakmai előrejelzésekben vannak eltérések. Az operatív törzs járványügyi figyelőrendszert működtet, és a járványügyi bevetési egység azonnal munkához lát, ha a betegség halmozódását észlelik valahol. Az enyhítések mellett is mindenkinek tovább kell figyelnie a hatósági szabályok betartására – figyelmeztetett Müller Cecília.

Nyitókép: MTI/kormany.hu