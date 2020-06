Fontos közlekedési kérdést tisztáztak

A felelősség azonos mértékben terhel mindenkit. Ugyanakkor a hétköznapi embert tévedésbe képes ejteni a kötelező felelősségbiztosítás fogalma, miszerint akinek van, annak fizet a biztosítója, míg akinek nincs, annak nem kell fizetnie, de ez tévedés. Maga a felelősség kérdése fennáll, ha egy ember egy másiknak kárt okoz, teljesen mindegy, hogy azt rollerrel, kerékpárral, autóval, vagy kamionnal teszi – hívta fel a figyelmet a CLB biztosítási alkuszcég értékesítési és kommunikációs igazgatója. A különbség legfeljebb, hogy valakinek van biztosítója, aki fizet helyette, vagy nincs – de ettől függetlenül jogilag és polgárjogilag a károkozás, és az azért való felelősségvállalás kötelezettsége is fennáll. Magyarán,

mindenkinek ki kell fizetnie azt a kárt, amit okoz.

A kötelező felelősségbiztosítás kérdése a kerékpárosokkal és a rolleresekkel kapcsolatban korábban nem volt különösebben fontos, hiszen lényegesen kisebb számban vettek részt a forgalomban, mint manapság. De amióta „bemerészkednek” az autók közé, olykor hajmeresztő mutatványokat is bemutatva, egyre több, olykor milliós nagyságrendet meghaladó károkat is okoznak – jegyezte meg Németh Péter –, ilyen módon nekik is fizetniük kellene.

Hozzátette: a kerékpárokra, ahogy az elektromos meghajtású közlekedési eszközökre is

lehet kötelező biztosítást kötni, az viszont, hogy kell is, egyelőre még nincs kimondva.

Szerinte a jogalkotónak bele kell majd állnia ebbe a témába, de a korábbi minisztériumi és rendőrségi kijelentések az ez irányú törekvéseket sugallják. Valószínűleg az autósok sem kötnének, ha ez számukra nem lenne kötelező, akkor azonban nagy káosz lenne az utakon, és rengeteg ki nem fizetett káresemény oda-vissza – tette hozzá.

Németh Péter úgy sejti, hamarosan bekövetkezhet az az állapot, amikor bárki, aki valamilyen eszközzel részt vesz a forgalomban – legyen az elektromos vagy önmagától hajtott –, annak kell rendelkeznie valamilyen felelősségbiztosítással.

Nyitókép: Pexels