Már 10. napja lefelé mutat a koronavírus járványgörbéje Magyarországon - a nap hírei

A járvány lecsengőben van, a járványgörbe már 10. napja lefelé mutat - jelentette ki az operatív törzs tájékoztatóján az országos tisztifőorvos. Müller Cecília elmondta: már csaknem 4 ezren fertőződtek meg a vírussal. 532-re nőtt a halálos áldozatok száma, 4 százalékuknak semmilyen alapbetegsége nem volt. 2.160-an már meggyógyultak. Az 1.229 aktív fertőzött 41 százaléka budapesti vagy Pest megyei. Az összes fertőzött 58 százaléka nő, 42 százaléka férfi.

A visegrádi négyek miniszterelnökei közösen akarják igazságosabbá és rugalmasabbá tenni az Európai Bizottság járvány utáni újjáépítési tervét. Videokonferenciájukon Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia kormányfője megállapodott, hogy jövő héten Csehországban a V4-csúcson folytatják a munkát, és további információkat várnak a javasolt uniós hitelfelvételi tervekről, amelynek részleteit nem tartják világosnak. A visegrádi négyek tanácskozásába bekapcsolódott Charles Michel, az Európai Tanács elnöke is.

Ötszörös volt a túljelentkezés az első magyar zöld kötvényre, ami a pénzügyminiszter szerint azt jelzi, hogy a befektetők továbbra is bíznak Magyarországban és a magyar gazdaságpolitikában. Varga Mihály a Facebookra feltöltött videójában kiemelte: a 1,5 milliárd euró értékben kibocsátott, 15 éves futamidejű kötvényekből befolyó források kizárólag zöld beruházások. Ilyen projektek például az üvegházhatású gázok alacsonyabb kibocsátásával járó közlekedést, a vizek fenntartható használatát és védelmét, a hulladékcsökkentést szolgáló beruházások.

A múlt héten zárult versenyképesség-növelő pályázat jelentkezői 376 milliárd forint beruházást, és több mint 143 ezer munkahely megtartását vállalták - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kiemelte: újabb forrásokat kér a kormánytól a pályázat számára, mivel a jelentkezők igényei a háromszorosára emelt támogatási keretet is meghaladták. A beruházást tervező magyarországi cégek összesen 150 milliárd forint támogatást kérhettek.

A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint nincs rendszerszintű válság, de vannak nehézségek a gazdaságban. Matolcsy György a növekedés.hu portálon megjelent véleménycikkében úgy vélte, hogy célzott eszközökkel már idén is szerényen bővülhet a magyar gazdaság. A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint a gazdasági kilábalás döntő forrása a foglalkoztatás és a vásárlóerő megőrzése, a hitelállomány bővülése.

Olaszország szerdától részlegesen, a hónap közepétől teljesen megnyitja külső határait. A belső határok is átjárhatók lesznek holnaptól újranyitnak a március 11-től lezárt tartományok. Az olaszok még nem utazhatnak számos uniós országba. Az olaszok régióikat szabadon elhagyhatják, és az ország más térségeibe utazhatnak. Ezzel megkezdődik majd a nyári szezon: az üdülőhelyekre egyelőre csaknem kizárólag olaszokat várnak, külföldiekkel nagyobb számban csak a hónap közepétől számolnak. Olaszországban június közepén ér véget az iskolai távoktatás, és csaknem 7 millió olasz veheti ki a szabadságát.

Több amerikai városban tovább zajlottak tüntetések a rendőri erőszak ellen. Chicago egyik elővárosában ketten haltak meg és 60 embert őrizetbe vettek. A Missouri állambeli Saint Louisban 4 rendőrt ért találat, Las Vegasban két helyszínen lőttek rá a rendfenntartókra. New Yorkban a kijárási-tilalom meghosszabbítása ellenére is fosztogatásba torkolltak a megmozdulások. Az amerikai elnök kilátásba helyezte a hadsereg bevetését, ha nem csillapodik a helyzet. Az Egyesült Államokban azután kezdődtek a tiltakozások, hogy egy brutális rendőri intézkedésben meghalt egy 46 éves afroamerikai férfi.

Nem nukleáris támadás esetén is nukleáris megtorlást helyez kilátásba Oroszország a most jóváhagyott elrettentési politika alapján. Vlagyimir Puytin elnök most írta alá az erről szóló rendeletet. Az első észrevételek szerint a jóváhagyott dokumentum figyelmeztető jelzés az Egyesült Államok számára. Moszkva atomfegyverrel válaszolna egy, az ország kritikus fontosságú kormányzati vagy katonai infrastruktúráját célba vevő, hagyományos fegyverrel végrehajtandó csapásra is.

Kiterjedt teszteléssel és más egészségügyi szabályok betartásával folytatódhat a munka Hollywoodban a filmstúdiók és az ágazati szakszervezetek javaslatai szerint. A globális filmgyártás március közepén állt le a koronavírus-járvány miatt. Az illetékes munkacsoport legfontosabb javaslatai között szerepelt a színészek és a stáb rendszeres tesztelése, a stáb részére a maszk viselését is javasolták, de a színészeknél ez a forgatás idejére nem merült fel.