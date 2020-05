Nem pont olyan pünkösd lesz, mint szokott lenni

Pünkösdöt, vagyis a Szentlélek eljövetelét ünnepli a keresztény világ vasárnap, a húsvét utáni ötvenedik napon. Ekkor a keresztény felekezetek országszerte ünnepi miséken, istentiszteleteken gyűlnek össze.

Isten lelke folyamatosan munkál a világban, és mindig az élet pártján áll, ezt hirdeti püskösd ünnepe - mondta az InfoRádióban a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, Steinbach József. Hozzátette: Isten lelkének legfontosabb munkája, hogy hitet adjon az embernek.

"Minden, Isten szerint jó, szép, kedves, nemes dolog, ami örömre, reménységre hangol, ami erőt ad, szeretetet ajándékoz, az az Isten szeretetének a munkája."

Steinbach József elmondta azt is, hogy a magyarországi református templomokban az úrvacsora szertartását megtarthatják, de a fiatalok hitvallását, vagyis a konfirmációt szeptemberre halasztják.

"Biztonsági előírások mellett megtarthatjuk most pünkösd ünnepén az úrvacsorai közösséget, ami egy nagyon fontos szentségünk, megerősíti a hirdetett igét."

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ünnepi közleményt adott ki, amelyben az áll, hogy pünkösd ünnepnapjához három fontos esemény kötődik:

A Szentlélek erejével ugyanis azok az apostolok, akik addig talán Izrael földjét sem hagyták el, szerte a Római Birodalomban hirdetni kezdték Jézus feltámadásának örömhírét - mindenkinek a saját nyelvén, Isten ugyanis a nyelvek csodájával mutatta meg azt az egységet, amely a közös hit megvallásával kapcsolja össze a különböző nyelveken beszélő embereket.

Mint írják, pünkösd a húsvét után a legrégebbi, a harmadik legnagyobb keresztény ünnep.

A II. vatikáni zsinat (1962-1965) liturgiareformja szerint pünkösd az ötvennapos húsvéti idő ünnepélyes lezárása.

Rendhagyó lesz a csíksomlyói búcsú

A zarándoklatok idén pünkösdkor elmaradnak, a zarándokok üzenetei szalagokon jutnak el a nyeregbe, gyalogos, lovas és kerékpáros staféta segítségével. A búcsú mottója: "A Szentlélek száll le rád". Az ünnepi szentmisét a kegytemplomban Kovács Gergely, a Gyulafehérvári Főegyházmegye februárban felszentelt érseke mutatja be, ő mondja a szentbeszédet is. A ferences testvérek arra kérik a hívőket, szívük zarándoklatával kapcsolódjanak be a szentmisébe és a liturgikus programokba. A szentmisét élőben közvetítik a kegyhely honlapján, Facebook-oldalán, a Duna Televízióban és az Erdélyi Mária Rádióban, valamint követhető a SzeredApp mobilalkalmazással is.