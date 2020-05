Megerősített jogköröket kap az országos tisztifőorvos - a nap hírei

Folytatja munkáját az operatív törzs, fennmarad a kórházak járványügyi irányítási rendszere, a tisztifőorvos pedig megerősített jogköröket kap a veszélyhelyzet kivezetése után - jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth rádióban elmondta: bevetési egység létrehozására utasította az operatív törzset, hogy ha bárhol az országban megnő az esetszám, akkor megakadályozza a fertőzés terjedését.

Megkezdődik a magyar fejlesztésű lélegeztetőgépek gyártása. Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa az operatív törzs sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a Műegyetemen kifejlesztett készülékből napi 10 darab készülhet. Müller Cecília országos tisztifőorvos arról számolt be, hogy 25 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, és 8 ember halt meg az elmúlt 24 órában.

Augusztus végéig meghosszabbítja a munkahelyvédelmi bértámogatási programot a kormány - jelentette be a foglalkoztatáspolitikai államtitkár. Bodó Sándor az Operatív törzs tájékoztatóján elmondta: változás az is, hogy egy munkáltató több munkafázisra is pályázhat.

Az első negyedévben 2,2 százalékkal nőtt a bruttó hazai termék. A KSH szerint a koronavírus-járvány miatt kialakult rendkívüli helyzet a legtöbb nemzetgazdasági ág teljesítményére kedvezőtlenül hatott, de a piaci szolgáltatások és kisebb mértékben az ipar továbbra is húzóerő.

A BMW átvette és kifizette a leendő debreceni autógyárának a területét, az ingatlan tulajdonjogát megszerezte - közölte az önkormányzat. A hozzávetőleg 350 milliárd forint értékű beruházáshoz a magyar kormány 12,3 milliárd forint támogatást nyújt.

Emlékművet állít a Margit híd pesti hídfőjénél a Hableány sétahajó áldozatainak a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Főpolgármesteri Hivatal, a belvárosi önkormányzat és a koreai nagykövetség. Pénteken hajós kegyeleti szertartáson emlékeztek meg az egy évvel ezelőtti tragédia 28 áldozatáról. A sétahajó 2019. május 29-én süllyedt el Budapesten, a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. Az ügyészség a szállodahajó ukrán hajóskapitányát teszi felelőssé a tragédiáért, pere várhatóan szeptemberben kezdődik.

Továbbra sincs egyetértés Magyarország és Ukrajna között a magyar nemzeti közösség oktatásáról és nyelvhasználati jogairól szóló vitában - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azután beszélt erről, hogy ukrán hivatali partnerével egyeztetett a kétoldalú kapcsolatokról.

Ismét utazhatnak magyar állampolgárok Görögországba június közepétől. Magyarország is rajta van azon a 29-es országlistán, ahonnan a görögök újra fogadnak majd turistákat. Az érkezőket véletlenszerűen tesztelik koronavírusra. Horvátország is bejelentette, hogy teljesen megnyitja határait több európai ország, köztük Magyarország állampolgárai előtt.