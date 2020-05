Zsidai Roy: az igazán veszteséges időszak most jön a vendéglátásban

Hiába várták már hetek óta, az újranyitás a vendéglátásban nem megy egyik pillanatról a másikra – mondta az InfoRádióban Zsidai Zoltán Roy. A Zsidai gasztronómiai csoport az éttermei közül hétfőn a Jamie Oliver pizzériát, az ÉS Bisztrót és a Pest-Buda Teraszt nyitotta meg.

"Pozitívak a tapasztalatok, a budapesti belvárost elárasztották az emberek, látszik, hogy mindenki alig várta, hogy kiszabaduljon a bezártságból" – mondta, de hozzátette, a teraszokon egyelőre csak korlátozott, ötven százalék alatti kapacitással tudnak működni. Készen állnak a teljes nyitásra is, ha már sorban állnának a vendégek, őket is ki tudnák szolgálni, de a gasztronómiai szakember jelezte, a nyitva tartás és a kínálat attól függ, hogy a vendégek hogyan jönnek majd.

"Olyan pillanat van most, ami eddig nem volt. Mivel a nemzetközi turizmus visszatérése legalább hónapokat vesz igénybe, ezért nagyon fontos, hogy a magyar vendégek használják és tartsák el a vendéglátóhelyeket.

Ha valakinek van egy kedvenc étterme, kávézója, kocsmája, akkor most járjon oda minél többet, mert ez az egyetlen módja annak, hogy ezek a helyek túléljenek"

– figyelmeztetett Zsidai Roy.

A veszteségekről azt mondta, azokban a hónapokban, amikor zárva voltak, a bevétel gyakorlatilag nulla volt, mert szerinte egy valódi étterem esetében a házhoz szállítás csak csapatépítésként vagy jótékonyságként értelmezhető, hiszen az éttermi élményt nem lehet házhoz szállítani.

"A házhoz szállítás egy fizikai-biológiai szükségletnek a kielégítése, az étterem ennél sokkal több, egy multidiverzionális élmény, ahol az illatok, a zene, a hangok, a dizájn, a szerviz mind nagyon fontos szempont, amellett, hogy milyen a konyha és az italkínálat" – fogalmazott a karantén és a kijárási korlátozások időszakáról.

Mégis úgy véli,

ez volt eddig a legolcsóbb veszteség, az igazán drága időszak most következik,

mert nemzetközi turizmus nélkül a kereslet a töredékére esik, országos szinten az ötven, a fővárosban még a húsz százalékát sem éri el annak, amely normális esetben van.

"Mi azzal számolunk, hogy idén éves szinten a harminc százalékát sem érjük el a tavalyi év teljesítményének, és még jövő évre is nagyon konzervatívan számolunk. Ez egy nagyon nehéz időszak lesz" – mondta Zsidai Roy.

A hétfőtől érvényes egészségügyi és távolságtartási szabályok eltérő mértékben érintik a vendéglátóhelyeket. A Zsidai csoport éttermeiben az asztalok közötti távolság eleve nem olyan sűrű, mint egy önkiszolgáló helyen, mert a kiszolgáláshoz és vendéglátáshoz amúgy is helyet kell hagyni az asztalok között, ezért nagyot nem kell mozdítani a berendezésen, hiszen eddig sem ültek egymás nyakában a vendégek – mondta a csoport vezetője.

"A higiéniai előírásaink eddig is nagyon szigorúak voltak, különösen Jamie Oliver miatt már évekkel ezelőtt speciális belső ellenőrzési rendszert építettünk fel. Ebben sem kell sok változtatás, hiszen kesztyűben dolgoznak a kollégák, nagyon odafigyelünk a sterilizációra, a tisztításra. Most még jobban ügyelünk a beérkező áru extra fertőtlenítésére is. Ami most pluszban látható lesz, hogy maszkban leszünk a vendégtérben is. Látni fogjuk a vendégek viselkedésén és a többi étterem működésében is, mennyire van arra igény, hogy maszkban járjanak a kollégák" – mondta Zsidai Roy.

Az eddigi tapasztalatok pozitívak, a vendégek bátrak, alig várták, hogy kinyissanak a teraszok. A törzsvendégek ott vannak az első naptól, újra kiülhetnek a kedvenc teraszainkra.

"Sok még a kérdőjel, mert most jön a nyár, amikor elvileg sokan elutaznak.

Most pedig az a lényeg, hogy legyenek vendégek, mert minden kormányzati könnyítés fontos, de vendégek és forgalom nélkül nem lehet túlélni" – mondta a Zsidai csoport vezetője.

Nyitókép: Pexels