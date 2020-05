Maruzsa Zoltán: hamarosan eldől, lesz-e júniusi iskolanyitás

Maruzsa Zoltán szerint a kormány és az Emberi Erőforrások Minisztériuma mindent megtett azért, hogy az érettségi biztonságos legyen. A vizsgák lebonyolítása során pedig semmilyen fennakadás nem volt – fogalmazott a Népszavának. Arról, hogy tanárszakos egyetemi hallgatókat is bevontak volna felügyelő tanárnak, mint mondta, ilyet egyáltalán nem terveztek, hiszen a jogszabály világosan kimondja: érettségi-felügyeletet csak tanári végzettséggel lehet ellátni, és így is lett, enélkül senki sem vett részt a vizsgáztatásban. Az államtitkár azt is megerősítette, miután tanári diplomája van, ő maga is kérte, hogy osszák be felügyelőnek, és ez meg is történt. Három napon, a magyar, a matek és az angol írásbeliken vett részt, amely során azt tapasztalta,

a diákok fegyelmezettek voltak, betartották a szabályokat és javaslatokat.

Az iskolák júniusi nyitásával kapcsolatban kifejtette, erről egyelőre nincs döntés, több körülményt kell még vizsgálni. Az egyik, hogy pedagógiai szempontból szükség van-e rá? A tantermen kívüli digitális munkarend jól működik, jegyezte meg, és bár a módszertana radikálisan változott, de az eredményesség mérése terén azt látják, megvan a kellő aktivitás, így

a tanévet ebben a munkarendben is le lehet zárni.

A döntéskor ugyanakkor figyelembe kell venni a járványügyi szempontokat, ebben fontos az óvatosság, ahogyan a munkaerőpiaci helyzet sem hagyhatják figyelmen kívül, sok szülő ugyanis már kivette a szabadságait, magyarázta. Mindenesetre sokat már nem várnak, a döntések a közeljövőben meg fognak születni.

A digitális oktatás tapasztalatainak az új Nemzeti alaptantervbe történő beépítését illetően megjegyezte, bár részükről megvan a nyitottság, szerinte ennek nem a NAT-ban van a helye, ugyanis az nem tér ki a módszertanra, hanem tárgyi struktúrát, tartalmakat rögzít. Arról viszont szívesen egyeztetnek, hogy egy intézménynek lehetősége nyíljon akár 1-2 hétre tantermen kívüli, digitális oktatásra, amennyiben erre igény mutatkozik.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán