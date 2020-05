Novák Katalin: egyszerűbb és gyorsabb lesz a gyermekek örökbefogadása

Novák Katalin hangsúlyozta: a törvényjavaslat célja, hogy azok a gyermekek, akikről vér szerinti szüleik lemondtak, örökbefogadó családba kerülhessenek, az örökbefogadást tervező szülők és az örökbefogadásra váró gyermekek pedig minél gyorsabban egymásra találhassanak. Tájékoztatása szerint

az örökbefogadás folyamata így akár kilenc hónapra is rövidülhet.

A részletekről közölte:

újabb gyermek örökbefogadása esetén egyszerűbb lesz az örökbefogadó szülők alkalmassági vizsgálata,

az újonnan jelentkező örökbefogadni szándékozó szülőknek pedig már nem kötelező a 40 órás tanfolyam elvégzése,

a korábbi hat helyett három hónap után örökbe fogadható lesz az a gyermekvédelmi rendszerben nevelkedő gyermek, aki iránt egyáltalán nem érdeklődnek vér szerinti szülei,

rendszertelen kapcsolattartás esetén a korábbi egy év helyett nyolc hónap után lesz örökbe fogadható a gyermek.

Novák Katalin a törvényjavaslat céljáról szólva emlékeztetett arra, hogy 2010-ben Magyarországon családbarát fordulat történt, amelynek célja, hogy minden vágyott gyermek megszülessen. Annak eredményeiről elmondta, hogy az elmúlt negyven évben nem kötöttek annyi házasságot, mint tavaly, és az elmúlt hatvan évben nem volt olyan kevés válás, mint 2019-ben, folyamatosan nő a gyermekvállalási kedv és 2010-hez képest több mint 36 százalékkal csökkent az abortuszok száma.

Fülöp Attila, az Emmi szociális ügyekért felelős államtitkára közölte, hogy az örökbefogadások kétharmadát a gyermekvédelemből örökbeadott gyermekek jelentik. Az elmúlt években megkezdték a családközpontú gyermekvédelem kiépítését, egyúttal a nevelőszülőséget népszerűsítő kampány is indult. A politikus felidézte azt is, hogy idén január elsejétől - még a mostani törvényjavaslat előtt - több, az örökbefogadást ösztönző támogatást is bevezettek, amelyek között az örökbefogadói díjat, az örökbefogadói gyest és az anyasági támogatást említette.

A törvényjavaslat további részleteiről az államtitkár elmondta:

az örökbefogadást tervezők számára évente legfeljebb tíz nap munkavégzés alóli felmentést biztosítanak,

az örökbefogadó szülők és a gyermekek között fennálló legnagyobb korkülönbséget negyvenötről ötven évre emelik, azért, hogy minél több idősebb gyermeket is örökbe tudjanak fogadni.

Novák Katalin újságírói kérdésre válaszolva jelezte, hogy a kormány még nem döntött a nyári táborok megtartásáról, de a járványhelyzet miatt csak olyan döntést fognak meghozni, amely legnagyobb biztonságot garantálja a gyermekeknek és családjuknak is. Fülöp Attila egy más témában feltett kérdésre válaszolva közölte, hogy koronavírus-járvány miatt az idősotthonokban hozott korlátozásokat mindaddig fenntartják, amíg azok népegészségügyi szempontból szükségesek.

Nyitókép: Pixabay