Örökbefogadási törvény: fontos kérdésre válaszolt az államtitkárság

Egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a gyermekek örökbefogadási eljárását az örökbefogadás egyszerűsítéséről szóló, az Országgyűlés előtt lévő törvénymódosító javaslat, amelyet már júniusban el is fogadhatnak - fogalmazott Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár a napokban Gávavencsellőn, nevelőszülőknél tett látogatása alkalmával.

Az InfoRádiónak azonban reagált a témával kapcsolatos, legnagyobb vitát kiváltó kérdéskörre is: miért lesz csak választható az eddig kötelező, nem mellékesen igen hasznosnak tartott és népszerű, 40 órás tanfolyam az örökbefogadást tervezők számára, illetve nem kellett volna-e csak az örökbefogadást tervező nevelőszülők számára választhatóvá tenni azt?

"Minden örökbefogadás egyedi, ugyanígy minden szülőpár és gyermek is egyedi eset. Eddig a törvény úgy szólt, hogy mindenki számára kötelező a tanfolyam, és mindenkinek fizetni kell érte. A mostani módosító javaslat szerint pedig mindenki számára ingyenes lesz és választható a tanfolyam, nem kötelező. Ez azért van így, mert nincs okunk feltételezni, hogy aki felelősen tud dönteni arról, hogy egy gyermeket örökbe fogadjon, az

ne tudná eldönteni, hogy egyébként egy két hétvége alatt lejárható, ingyenes tanfolyamon részt vesz-e vagy nem vesz részt"

- indokolt Fülöp Attila.

Szerinte az a legfontosabb, hogy ha valakiben megérlelődik az örökbefogadás döntése, és átmegy egy sok hónapos hatósági folyamaton, pszichológiai vizsgálaton alkalmasnak találják, felmérik a fizikai környezetét, folyamatosan segíti egy örökbefogadási tanácsadó abban az ügyben, hogy alkalmas vagy nem alkalmas, az elegendő.

Az örökbefogadásról szóló új szabályozásnak célja az is, hogy a folyamat rövidüljön. Arra a kérdésre, hogy a fővárosi, illetve Pest megyei örökbefogadó szülők számára - akik több időt várnak - ez hogyan lesz könnyebb, elmondta, érdemes megfordítani az erről való gondolkodást.

"A folyamat abból indul ki, hogy mi a gyermek érdeke. Az évente örökbefogadott ezer gyermek kétharmada olyan gyermeket érint, aki a gyermekvédelemből jön, tehát már eleve nem a vér szerinti családtól, nyilván átesve nagyon sok traumán. Az ő esetükben van egy szerencsés egymásra találás, hogy van egy pár, aki szeretné az ilyen gyermekeket örökbe fogadni. De mindig az a kérdés, hogy a gyermeknek mi a legjobb.

Hogy ki mennyit vár, az attól függ alapvetően, hogy milyen gyermek örökbefogadását tudja elképzelni:

csak újszülöttét vagy 4 éves korú gyermekét is? Csak egy gyermekét vagy testvérpárét is? Csak egészséges gyermeket vagy fogyatékkal élőt is? Ami pedig a területet illeti, minden gyermeknek először a megyéjében keresnek örökbefogadó szülőt, ha ez nem megy, akkor válik országossá a keresés" - részletezte a szociális ügyekért felelős államtitkár.

