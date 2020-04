Müller Cecília: a hétköznapi embereknek elég a házi készítésű maszk

60-nal, 2443-ra nőtt a regisztrált új koronavírusosok száma Magyarországon az elmúlt 24 órában, elhunytak 12-en - egyikük egy 41 éves, krónikus beteg férfi -, de már 458-an felgyógyultak, zárul tehát az olló a fertőződők és a gyógyulók között. E számok ismeretében állt szombat délelőtt újra a nyilvánosság elé online sajtótájékoztató keretében az operatív törzs.

Müller Cecília országos tisztifőorvos részleteket is elárult a 41 éves elhunytról:

egy bakteriális fertőzés okozta bélgyulladást súlyosbított a koronavírus-fertőzés,

ez így, együtt pedig gyorsan végzetesnek bizonyult.

A kötelező védőoltások szerinte "rendkívül kedvező helyzetet teremtenek a járványügyi helyzetben", ezért köszönetet mondott azoknak, akik ebben részt vesznek; 99,8 százalékos az átoltottság Magyarországon, 12 betegséggel szemben védett a lakosság az oltásoknak köszönhetően. Az embereknek az oltásokhoz való hozzáállását, bizalmát is dicsérte.

Viszont kéri, hogy továbbra is mindenki fegyelmezetten tartsa be az oltási rendet, ebben ne legyen változás a rendkívüli helyzetben sem. Ha gyermeket visznek oltásra, akkor egy szülő kísérje, ne legyen másokkal kontaktus, a rendelőkben pedig tartsák be a higiéniai előírásokat. Az orvos pedig a helyszínen eldönti, hogy valaki beoltható-e vagy sem.

A háznál történő védőoltás-beadás továbbra sem javasolt

- részletezte Müller Cecília.

Végül elmondta, 1992 óta Szent György a rendvédelmi szervek védőszentje, ennek kapcsán köszönetét fejezte a rend őrzőinek.

Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti munkatársa megerősítette, a május 3. után érvényes, új kijárási szabályokat a Magyar Közlönyben fogja kihirdetni a kormány.

10 942-en vannak hatósági házi karanténban, 1231 szabálysértési szankcióra volt szükség.

Szólt arról is, hogy éjszaka 2 600 000 maszk, 21 lélegeztetőgép és tízezer védőruha érkezett repülőn - tette hozzá.

Adócsökkentés - ami marad, ami van Izer Norbert pénzügyminisztériumi államtitkár a tájékoztatón elmondta, az eddigi válságintézkedések 300 milliárd forintnyi pénzt hagytak a családoknál. Ismertette a korábbi vállalkozói mentességeket, köztük a négyhavi automatikus katamentességet június végéig, a munkáltatói járulékkönnyítést - ebben 220 ezer ember érintett -, turisztikai adókönnyítést 15 ezer vállalkozónak, illetve a Szép-kártyákra tölthető összeg megduplázódását és az ifa átvállalását.



Bejelentett még két adócsökkentést, ami megmarad a válság után is: a szocho 2 százalékos csökkentését július 1-jével (4 millió ember foglalkoztatása érintett ebben a körben), január 1-jétől pedig 12-ről 11 százalékra csökken a kisvállalkozói adó.



A vállalkozásoknak elég szeptemberben rendezni az adót, illetve lehet 12 havi törlesztést kérni, kamatmentesen.

Kérdések és válaszok

- Ki adhat vérplazmát? Van-e korhatár vagy más megkötés?

- Tegyük tisztába: van vérvétel, véradás és vérplazmaadás, ez három különböző dolog. Utóbbira azok alkalmasak, akik átestek a betegségen, és a szervezetük elegendő ellenanyagot termelt. Reményeink szerint az ő vérplazmájuk tud segíteni. A kezelőorvosok választják ki azokat, akik vérplazmát adnak.

- Mikor lehet újra találkozni idős rokonainkkal?

- Nincs az a család, aki ne óhajtaná ezt. Mégis azt kell kérnünk, megfelelő óvatossággal térjünk majd vissza a régi kerékvágásba, ha ezt megtehetjük. Nem a nagyvárosiak és a krónikus betegek lesznek az elsők, akiket érintenek a lazítások.

- Magyarország már elkerülte az exponenciális növekedést a járványhelyzetben?

- Röviden: úgy legyen! Minden reményünk megvan. Az emberek nagyon sokat tudnak segíteni abban, hogy el tudjuk kerülni a tömeges megbetegedés szakaszát.

- Hogy áll az idősotthonok fertőtlenítése?

- A katonák végzik a tevékenységet ott, ahol regisztráltunk fertőzötteket. Folytatják a munkát ott is, ahol még nincs regisztrált fertőzött.

- Idősotthonok: milyen szabálytalanságok vannak?

- Kérdőíveztünk mindenre kiterjedően. Ennek vége. A második vizsgálat során a népegészségügyi ellenőrök a 100 fő fölötti intézményeket ellenőrzik, utána az az alattiakat, eredmény a jövő hét végére lesz, türelmet kérünk.

- Magas a halálozási ráta Magyarországon?

- Az arányokat a lakosságszámra vetítve mérjük. Azt tapasztaljuk, hogy az európai államok között Magyarország az alsó harmadban helyezkedik el.

- Milyen ütemben lehet enyhíteni?

- Amilyenben a számok engedik.

- A kormányfő azt nyilatkozta, azért nem teszi kötelezővé a maszk viselését, mert nem tudja garantálni, hogy van elég. Mit gondolnak erről?

- Az állam által vásárolt maszkokat azok kapják elsősorban, akik koronavírusos betegekkel dolgoznak az egészségügyben, illetve fertőzöttek lehetnek. Az egészségügyi ellátáshoz sok maszkra és más felszerelésre van szükség. Egy dolgozó naponta akár 4-6 maszkot is elhasználhat, attól függően, hogy milyen beavatkozást végez. A rendelkezésre álló maszkok más és más feladatra kellenek. A hétköznapi emberek számára elegendőek a házi készítésű maszkok.

