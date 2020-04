Jelentősen megnőtt a hatóság által felügyelt valamennyi területtel kapcsolatban érkező panaszos beadványok száma annak ellenére is, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) személyes ügyfélszolgálata a járványra tekintettel most nem üzemel - adta hírül a szervezet. A szakemberei a megváltozott munkakörülmények és a megnövekedett terhelés ellenére is tartják a határidőket.

Az elmúlt egy hónapban bejelentett rádiófrekvenciás zavarok száma másfélszeresére emelkedett az előző év hasonló időszakához képest, ami a februári adathoz viszonyítva is 29 százalékkal magasabb. Ezt szerintük részben a zavarok valóban emelkedő száma mellett az is okozhatta, hogy a mobilszolgáltatók is kiemelt figyelmet fordítanak jelenleg a szolgáltatásaik zavartalanságára. A bejelentések többsége is ebből a körből érkezett.

Az elmúlt egy hónapban 72 százalékkal nőtt a műsorfelügyelethez érkező beadványok száma a februárban tapasztaltakhoz képest. A panaszosok főként a televíziós vásárlási műsorablakokkal és a kiskorúak védelmével kapcsolatban jeleztek,

egyes kérelmek pedig a nem kiegyensúlyozott tájékoztatást kifogásolták leginkább a hatóság szerint.

Az Internet Hotline-hoz érkező bejelentések száma is a másfélszeresére emelkedett március közepe és április közepe között a tavalyi év hasonló időszakához képest. Egyre több adathalász támadással és a kiskorúakra káros tartalommal kapcsolatos bejelentést kap az NMHH, utóbbiból a tavalyi éves bejelentés duplájára érkezett eddig.

Új elem, hogy egyre több álhírt jeleznek a bejelentők.

Előbbiekkel kapcsolatban ugyan nincs hatósági jogköre a szervezetnek a megtévesztő online hírforrások ellenőrzésére vagy szankcionálására, de azokat a járványhoz kapcsolódó álhírekről szóló bejelentéseket,

amelyekkel kapcsolatban felmerülhet a rémhírterjesztés gyanúja, az Internet Hotline a rendőrségnek küldi további vizsgálatra: az esetek több mint felét továbbították.

A média- és hírközlési biztoshoz 25 százalékkal több panasz érkezett az elmúlt egy hónapban, mint tavaly ilyenkor. Az esetek jelentős része a hírközléshez kapcsolódott, és ötödükben az ügyfelek nevesítették is a koronavírust. A bejelentők például kerülnék a szolgáltató személyes munkavégzését az otthonaikban, vagy a szerződésmódosítást nem személyesen intéznék. Más esetekben az internetszolgáltatás bekötését sürgette a panaszos, vagy a szolgáltatás szüneteltetése díjának elengedését kérte, amíg rokonaihoz költözik a járvány idejére. A koronavírus inkább felnagyította a sérelmeket, arányaikon nem módosított: a panaszok jelenlegi megoszlása megegyezik a járvány előttivel.

A hírközlési építésügyi bejelentések száma viszont – vélhetően a beruházások megtorpanása miatt – közel a töredékére, egynegyedére esett.

