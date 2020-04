Májusban fokozatosan újraindítaná a gazdaságot kormány

Nálunk a jelenlegi szabályok május 3-ig életben maradnak, viszont az egészségügy felkészültsége alapján döntött a kormány arról, hogy tervet állít össze a gazdasági élet fokozatos, szigorú menetrend alapján történő újraindítására - jelentette ki Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Beszámolt róla, hogy a kormányülésen áttekintették a nemzetközi gyakorlatot - különösen Dél-Németországra és Ausztriára koncentrálva, amelyek néhány héttel előttünk járnak a vírus elleni védekezésben, és ahol magasabb a fertőzésszám is. Ezekben az országokban elkezdték a korlátozások enyhítését. Megfogalmazása szerint a nemzetközi gyakorlatban vannak olyan intézkedések, amelyet az itthoni helyzet alapján még túlzottnak és korainak tartanak. Ezek között említette valamennyi diák visszatérését az iskolákba.

A miniszter hangsúlyozta, hogy május 3. után a védekezés új szakasza kezdődik el. Az új szabályrendszert pedig annak figyelembe vételével állítják majd össze, hogy a leginkább veszélyeztetett idős korosztály és a leginkább fertőzött nagyvárosok védelmét továbbra is megfelelő körülmények között tudják biztosítani, de az élet és a gazdaság egyre inkább újraindulhat.

"Az új szabályokról jövő szerdán dönt a kabinet

a nemzetközi példákat, a járvány országon belüli elterjedését, és azokat a szempontokat is figyelembe véve, amelyek egyre hangsúlyosabban szólnak a gazdasági élet újraindításának elengedhetetlen szükségessége mellett" - hangsúlyozta a miniszter.

Ismeretes, hogy Orbán Viktor miniszterelnök hétvégi interjújából vált országosan ismertté, hogy május 3-ra várják a járvány tetőzését.

Gulyás Gergely kérdésre válaszolva azt is elmondta a Kormányinfón, hogy az operatív törzs szakértői arra számítanak, elhúzódó védekezésre kell készülni. Az eddigi védekezési intézkedések eredményeképp sikerült elnyújtani a járvány tetőzését, annak érdekében, hogy a fertőzésszám berobbanása ne egyszerre terhelje az egészségügyi ellátórendszert. A szakértők szerint a fertőzésszám csökkenése is farkasfogszerű lesz. Amíg vakcina nincs, addig a vírussal együtt kell élni.

Ráadásul ősszel lehet egy második fázis, ezért arra kell készülni, és az egészségügyet is olyan állapotban kell tartani, hogy megfelelő legyen a védekezés.

A nyájimmunitás akkor alakulna ki, ha az átfertőzöttség 60-70 százalékos lenne, ezt viszont el akarjuk kerülni - fogalmazott a miniszter.

Így lazítanak a környező országokban

A német kancellár csütörtökön a Bundestagban beszélt arról, hogy a rendkívüli helyzet még sokáig fog tartani, és túlzottan magabiztosnak nevezte egyes tartományok a korlátozásokat feloldó intézkedéseit - írta a 444.hu a Der Spiegel híre alapján. Az MTI tudósítása szerint a kancellár úgy fogalmazott, hogy továbbra is "vékony jégen járunk", és nem a járvány lecsengésének szakaszában, hanem a legelején. Hozzátette: mindenkinek meg kell barátkoznia a gondolattal, hogy igen sokáig kell még fertőzésveszélyben élni, ezért "okosan és óvatosan" kell eljárni, és minden lazítás ellenére következetesen be kell tartani a fertőzéshigiéniai szabályokat és a társas távolságtartás szabályát, miszerint mindenki legfeljebb egy további emberrel tartózkodhat együtt a lakásán kívül, vagy azokkal, akikkel közös háztartásban él, és a többiektől legalább másfél méter távolságot kell tartani.

Kiemelte: nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az aktuális járványügyi adatok mindig a 10-14 nappal korábbi állapotot tükrözik, így a korlátozások visszavonásának hatása is csak nagyjából két hét múlva látható majd, ami ugyancsak a lehető legnagyobb óvatosságra kötelez mindenkit. Az országban többek között a 800 négyzetméternél nagyobb alapterületű üzletek újranyitását engedélyezték.

A járványt súlyosabban megszenvedő, ám lényegesen szigorúbb intézkedéseket gyorsabban - már március 16-án - meghozó Ausztriában Sebastian Kurz osztrák kancellár, elsőként Európában, április 14-én engedélyezte a 440 négyzetméternél kisebb alapterületű boltok, kertészetek és barkácsboltok újranyitását. De csak a vásárlók maszkviselése mellett. A fodrászatok és a bevásárlóközpontok május elsejétől fogadhatnak látogatókat, az éttermek, szállodák, templomok május 15-től - írta összefoglalójában a hvg.hu. Május 4-től kezdhetik a diákok az érettségire, illetve a záróvizsgákra való felkészülést, május közepétől pedig az alsóbb iskolai osztályokban is folytatódhat a tanítás. A sportélet is lassan újraindulhat, azonban a maszkviselés várhatóan a tömegrendezvények júniusi esetleges újraengedélyezéségi kötelező marad a nyilvános tereken, tömegközlekedésen. Kurz kancellár arról beszélt egy csütörtöki tévéinterjúban, hogy a határellenőrzéseket akkor lehet megszüntetni, ha Ausztriában és a szomszédos országokban folytatódik a kedvező tendencia és alacsony marad a koronavírus-fertőzöttek száma.

Romániában az MTI szerint Klaus Iohannis államfő bejelentette: május 15-e, a rendkívüli állapot lejárta után az egész országban kötelezővé teszik a maszkok viselését a tömegközlekedési járműveken és minden zárt térben. De várhatóan feloldják a kijárási korlátozásokat, tehát nem lesz már szükség előre megírt nyilatkozattal magyarázatot adni a lakás elhagyására. A gyülekezési korlátozások azonban feltehetően még sokáig érvényben maradnak - figyelmeztetett az államfő.

Az ugyancsak korán drasztikusan szigorú korlátozó intézkedéseket meghozó Szlovákiában arról döntöttek csütörtökön, hogy a közel 41 ezer végzős középiskolás érettségi vizsga helyett megajánlott jegyet kap az elmúlt 4 évben szerzett év végi, illetve az utolsó két évben szerzett félévi jegyei alapján. Aki ezzel elégedetlen, az külön kérvényezheti a szóbeli vizsgát. Szerdán a 300 négyzetméternél kisebb alapterületen működő üzletek és szolgáltatók, a kültéri piacok, az autószalonok, a termékeiket elvitelre kínáló éttermek, illetve a hosszú távú szállást, de étkeztetést nem nyújtó intézmények nyithattak meg. A korlátozások részleges feloldása mellett továbbra is érvényben maradnak az egészségbiztonsági előírások, például, hogy az üzletekbe belépők számát az alapterület alapján korlátozzák, a belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés és a legalább 2 méteres távolságtartás. A bevásárlóközpontokban továbbra is csak a már korábban engedélyezett üzletek, így az élelmiszerboltok, gyógyszertárak, drogériák és állateledel kereskedések tarthatnak nyitva.

Ukrajna május 11-ig meghosszabbítja az országos karantént - közölte az MTI szerint a szerdai kormányülést követően Denisz Smihal miniszterelnök. Ezt követően a fertőzések számának alakulásáról és a kórházi terheléstől függően lazíthatnak az intézkedéseken.

Szerbiában múlt szombaton jelentette be Aleksandar Vucic szerb elnök az MTI tudósítása szerint, hogy e hét keddtől rövidítik a kijárási tilalom óráit, a március közepe óta "szobafogságra" ítélt nyugdíjasok heti háromszor rövid sétát tehetnek a lakhelyük környékén, és fokozatosan kinyithatnak a műhelyek, edzőtermek, fodrász- és kozmetikai szalonok, május közepétől pedig a szállodák és a vendéglátóhelyek is. Amennyiben nem tapasztalható hirtelen növekedés a fertőzöttek számában, úgy május második felében megindulhat a nemzetközi közúti és légi forgalom is. Ebben a tanévben a gyerekek már nem térnek vissza az iskolapadokba.

