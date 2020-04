Újabb tesztelés kezdődött a Pesti úti idősotthonban

Vasárnap az országos tisztifőorvos utasítására megkezdődik a fővárosi fenntartású Pesti úti idősotthon lakóinak második tesztelése is – értesült az Origo, és az operatív törzs vasárnapi tájékoztatóján Müller Cecília is megerősítette, várhatóan hétfőre lesznek meg az újabb eredmények.

Az otthonban már csak olyanok vannak, akiknek az első tesztje negatív volt, most második körben is ellenőrzik őket, nehogy újra kitörjön a járvány. A lakók közül eddig 21-en lettek a koronavírus-járvány halálos áldozatai, de mindenkit, akinek pozitív lett a koronavírustesztje, kórházba szállítottak, azokat is, akik nem is mutattak tüneteket, hogy ha bármilyen komplikáció lép fel, azonnal beavatkozhassanak az orvosok.

Most az otthonban maradt idős embereket vasárnap és hétfőn újabb tesztnek vetik alá,

miután a honvédség szakemberei befejezték az intézmény fertőtlenítését. A gondozottak az elmúlt napokban egy külön, fertőzésmentes szárnyban voltak, ha az újabb tesztek is negatívak lesznek, akkor jelentősen csökken a fertőzés esélye.

Válaszolt a főváros a Fidesz kérdéseire Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója pénteken azt kérdezte Karácsony Gergely főpolgármestertől, hogy igaz-e, hogy a járvány kitörésekor és utána hetekig nem volt főállású orvos az otthonban, hogy hagyták távozni a korábbi orvost, aki visszavonta ugyan a járvány miatt felmondását, de munkájára az intézmény nem tartott igényt. Arról is érdeklődött, hogy írattak-e alá titoktartási nyilatkozatot a korábbi orvossal, és ha igen, ezt miért tették, "mit kell titkolni", illetve igaz-e, hogy a mai napig nincs a Pesti úti idősotthonban orvos.

Vasárnap a Főpolgármesteri Hivatal válaszában azt írta, hogy a Pesti úti intézmény mindvégig rendelkezett főállású orvossal, és most is rendelkezik. Volt az otthonnak főállású orvosa, akinek kötelessége volt - sok egyéb mellett - az otthonban gondozottak egészségi állapotának folyamatos felügyelete. A hivatal szerint nem került sor titoktartási nyilatkozat aláírására sem.

