1579-re nőtt az ismert fertőzöttek száma Magyarországon, újabb 12 elhunyt

Egy nap alatt 67-tel nőtt az igazolt betegek száma, ezzel 1579 főre nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt újabb 12 beteg. Ezzel 134 főre emelkedett a halottak száma. 192-en már gyógyultan távoztak a kórházból.

A fővárosi fenntartású Pesti úti idősotthonban a fertőzöttek száma 212 és az elhunytak száma 13 főre nőtt.

A kormányzati tájékoztató oldalon emlékeztetnek rá, hogy a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat, amelyeket a kormány határozatlan időre meghosszabbított. Különösen kérik a budapestieket, hogy tartsák be a korlátozásokat, mert a fővárosban van a legtöbb fertőzött.

