Megszólaltak az egyéves koronavírusos gyerek szülei

Ahogy azt az Infostart is megírta, Hódmezővásárhelyen egy egyéves gyermeknél mutatták ki a koronavírust. A vasarhely24.com portálnak a szülők megerősítették a fertőzés tényét és részleteket is elárultak.

A családnak három gyermeke van, és a legkisebb, egy 15 hónapos kislány múlt szerdán váratlanul magas lázat mutatott, kicsit bedagadt a mandulája, kicsit étvágytalan volt, és hasmenése is volt. A szülők a háziorvosnak telefonon elmondták a tüneteket, aki a biztonság kedvéért tesztet kért koronavírusra. Az első teszt negatív lett, a második viszont pozitív. A szülők és a család másik két gyermek tagja addigra enyhe, de a koronavírusos megbetegedésre jellemző tüneteket mutatott: az apa kicsit köhögött, pár napig volt nehézlégzése, a feleségnek fájt a feje, a többi gyermekeknek is volt enyhébb, nem komoly tünete, de aránylag jól vészelték át eddig a megbetegedést.

A portálnak elmondták, a legkisebb gyerek diagnosztizálása után már nem is hagyták el a házat, másokkal nem érintkeztek, a bevásárlást, ügyintézést családtagok, barátok intézték.

Már a járvány kirobbanása után igyekeztek a legkevesebbet mozogni, a lakást nem elhagyni. A férfi csak dolgozni járt, ahol munkája révén alig érintkezett emberekkel, a feleség pedig csak bevásárolni ment el.

A vírus azonban így is megjelent a családban.

Várták a többi családtag tesztjének eredményét, hogy kiderülhessen, melyikük létesített kapcsolatot a vírussal először, vagy egyedüliként.

Azt is elmondták, a mentők és mindenki a rendszerben nagyon kedves, készséges és segítőkész volt, de látszott, nagyon sok a munkájuk, nagyon sok tesztet, ellenőrzést végeznek.

Sok vitamint, immunerősítőt fogyasztottak korábban is, a gyerekekkel együtt, talán ezért is enyhébbek a tünetek. Elmondták azt is, az íz és illat elvesztése egyáltalán nem jelentkezett, ezt még a 15 hónapos kislányuknál is próbálták.

Nyitókép: pixabay