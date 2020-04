Meghosszabbította a kijárási korlátozást a kormány - a nap hírei

Határozatlan időre meghosszabbította a kijárási korlátozást a kormány. Orbán Viktor miniszterelnök azt is bejelentette, hogy a polgármesterek külön jogosítványt kapnak: saját településükre speciális szigorító szabályokat vezethetnek be a húsvéti ünnepek idejére, hétfő éjfélig. Hangsúlyozta, hogy az eddigi korlátozások értelmesek és sikeresek voltak, sikerült lelassítani a járvány terjedését. Ennek fényében hozták meg a döntést, amelyet hetente felülvizsgálnak majd. A miniszterelnök azt kérte, hogy a korlátozó szabályokat mindenki tartsa be.

Magához kérette Budapest rendőrfőkapitányát a főpolgármester, hogy mutassa be a kijárási korlátozások betartatásával kapcsolatos intézkedési tervét. Karácsony Gergely a Facebook-oldalán közölte ezt a kijárási korlátozás meghosszabbítására reagálva. Hozzátette: ha a rendőrség úgy ítéli meg, hogy a fővárosi közterületeken a mostani intézkedéseknél szigorúbb korlátozásokra van szükség, és azt érvényesíteni is tudja, az erről szóló döntést a budapesti rendőrfőkapitány javaslata alapján azonnal meghozza. Megjegyezte: Budapest minden más magyar településtől különbözik, a hermetikus lezárás nem alternatíva.

A járványhelyzet miatt a Normafa park körüli területekhez tartozó valamennyi parkolót lezárja péntektől a Hegyvidéki Önkormányzat. A közlemény szerint emellett az érintett közterületeken illetve az erdőben szabálytalanul parkolókkal szemben szigorúan eljár a helyhatóság. A rendelkezés betartatásáról a folyamatosan járőröző rendészet gondoskodik. A kormány által határozatlan időre meghosszabbított kijárási korlátozásra tekintettel nem javasolja a közösségi közlekedési eszközök használatát sem.

Több ellenzéki párt is reagált Orbán Viktor miniszterelnök bejelentésére. A Jobbik a döntést csalódást keltőnek minősítette. A párt szerint nem azt kellett mérlegelni, fenn kell-e tartani a kijárási korlátozást vagy nem, hanem azt, hogy szigorítani kell-e a korlátozásokat. Az MSZP szerint Orbán Viktornak erre a bejelentésre felesleges volt határozatlan idejű felhatalmazást adnia magának, hiszen most azokra a polgármesterekre bízza az életbe vágó döntéseket, akiktől egy hete még meg akarta vonni a jogköreiket. Az LMP támogatja a kormányfő bejelentését a kijárási korlátozás meghosszabbításáról, és azzal is egyetért, hogy a polgármesterek plusz jogkört kapnak. Azonban úgy véli: ahhoz, hogy a polgármesterek megalapozott döntéseket tudjanak hozni, további adatokra van szükségük.

A koronavírus elleni védekezés finanszírozására egyszeri adót vetnek ki a pénzintézeti szektorra - jelentette be a pénzügyminiszter.Varga Mihály közölte: a közteherből 55 milliárd forint folyik be az államkasszába. A tárcavezető értékelése szerint a magyar bankrendszer szilárd, működése stabil, 2019 pedig a Magyarországon működő pénzintézetek egyik legsikeresebb éve volt, így ez az ágazat is részt tud vállalni a rendkívüli terhekből. Varga Mihály kiemelte: a befizetett összeget a bankrendszer a következő öt évben a bankadóból egyenlő mértékben levonva visszakapja.

Újabb védőfelszereléseket kapnak a háziorvosok - hangzott el az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján.Lakatos Tibor, az ügyeleti központ vezetője elmondta, hogy 520 ezer sebészeti maszkot juttatnak el most az alapellátásban dolgozó orvosoknak a kormányhivatalokon keresztül. Az országos tisztifőorvos megerősítette, hogy 66-ra nőtt a járvány halálos áldozatainak és 980-ra a fertőzötteknek a száma. Müller Cecília kiemelte, hogy a fővárosi Pesti úti idősotthonban százra emelkedett azok száma, akiknél igazolták a vírus jelenlétét. Az otthon öt lakója halt bele eddig a betegségbe.

Az idei érettségi rendjének módosítását javasolja az oktatásért felelős akciócsoport. A kormány szerdán dönt a kérdésben - közölte a köznevelési államtitkár. Maruzsa Zoltán az operatív törzs tájékoztatóján elmondta: az elképzelés szerint csak az írásbeli vizsgákat tartanák május 4-étől, ha ezt a járványhelyzet lehetővé teszi. Hozzátette: az írásbeliket 14 nap alatt le lehet bonyolítani minden tárgyból úgy, hogy a tantermekben legfeljebb 10 diák tartózkodik. Szóbelit csak bizonyos tárgyakból tennének azok a sajátos nevelési igényű fiatalok, akik írásban nem vizsgázhatnak. Ez körülbelül 4500 szóbeli vizsgát jelenthet.

Megkezdheti a kifizetéseket a Színházi Szolidaritási Alap, miután a Fővárosi Bíróság határozata alapján bejegyezték. Közleményük szerint az alap a minimálbérrel nagyságrendileg megegyező adómentes támogatásban részesíti a kérelmezőket. A jelenleg rendelkezésre álló 20 millió forintból az alap 118 olyan művészt tud támogatni, akinek nincs állandó szerződése kőszínházi vagy egyéb intézménnyel és az elmaradó előadások miatt minden várt bevételétől elesik.

Országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el péntektől a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a csapadékmentes időjárás hatására fokozódik a vízhiány a talajban. A száraz, gyakran szeles, enyhe időben tovább nőtt a gyep- és erdőterületeken, a fásításokban a gyorsan terjedő tüzek kialakulásának kockázata. Jelentős csapadék, ami ellensúlyozni tudná a szárazságot, az előrejelzések alapján az elkövetkező egy hétben nem várható. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint idén már csaknem 4 ezer szabadtéri tűzeset volt, köztük egy halálos.

Az emberekhez legközelebbi szenteknek nevezte az új koronavírus-járványban a betegekért életüket is feláldozó orvosokat és papokat Ferenc pápa. A katolikus egyházfő nagycsütörtök este a teljesen üres Szent Péter-bazilikában tartott misét. Ferenc pápa rögtönzött homíliájában megemlékezett a fertőzésben Olaszországban elhunyt hatvan papról, akik a kórházakban végeztek szolgálatot. A járvány miatt elmaradt a lábmosás szertartása.