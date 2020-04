Cikkünk frissül: bejelentések az idei érettségi vizsgákról

980 regisztrált fertőzött, 66 halott, 17 súlyos állapotú beteg, 96 gyógyult - ezek a friss számok a koronavírusról Magyarországon, ezeket is kommentálta nagycsütörtöki bejelentései során az operatív törzs.

A tájékoztatót Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár szavai nyitották.

Érettségi: a nemzetközi tapasztalat azt mutatják, hogy vagy a jegyekből kiszámolják az érdemjegyet, vagy rövidítik az érettségi eljárást a különböző országok. Több országban megajánlott jegyek vannak, a finnek előre hozták a vizsgákat, Magyarországon azonban együtt van a felvételivel, ezért azt javasolja az oktatási kormányzat, hogy szervezzék meg az érettségiket.

Javaslatok

Előre hozott érettségik nem lesznek.

Megnyitják az érettségi jelentkezési felületet, így aki akar, vizsgázhat.

Akinek fizetnie kellett a jelentkezésért, de visszalép, visszakapja a pénzét.

Aki nem jelentkezik felsőoktatási intézménybe, nem kell érettségiznie.

Írásbeli érettségik lesznek , felére csökkentve a vizsgák számát. Csak akkor lesz szóbeli vizsga, ha más nem lehetséges.

, felére csökkentve a vizsgák számát. Csak akkor lesz szóbeli vizsga, ha más nem lehetséges. A vizsgákon 10 ember lehet egy teremben.

A felsőoktatási intézményekkel egyeztet a kormányzat, a terv az, hogy szeptemberben elindulhasson az új tanév, de ezt május-júniusban felülvizsgálhatják.

Müller Cecília országos tisztifőorvos is rendkívüli bejelentéssel kezdett:

a Pesti úti idősotthonban több mint 100 fertőzöttet találtak éjszaka.

Mint mondta, folyamatosan tesztelnek és tárják fel a hiányosságokat a munkatársai. Hozzátette, az idősotthon zárt közösség, a terjedés megakadályozása a fenntartó felelőssége, a szabályokat pedig mindenkinek be kell tartani. Müller Cecília maga is a helyszínre fog menni.

A friss számokkal kapcsolatban megjegyezte, a 8 elhunyt mindegyike krónikus alapbetegségekkel küzdött, jellemzően idősek voltak, de egyikük 48 éves volt csupán - hosszú évtizedek óta viselt betegséggel.

Jó hírként elmondta, 5 főt a lélegeztetőgépről is levették, hárman pedig az intenzív osztályt is elhagyhatták a Szent László-kórházban. Hozzátette, 58-an lélegeztetőgépen vannak még.

Elmondta még, maszkok és kesztyűk milliói jutnak azonnal az idősotthonokba, és a Rózsa úti idősotthonban is van több koronavírusos, tehát nincs "egyedül" a Pesti úti intézmény - másutt is előfordul egy-egy.

Húsvéti gondolatokkal zárta: mindenkinek fontos külsőleg és belsőleg is érdemes megtisztulni, takarítani is otthon. Hozzátette: a természetben sérülékeny ez a vírus, ezért érdemes hipót használni, ahol csak lehet. Az allergiásoknak pedig azt ajánlja, viseljenek maszkot, főképp takarítás közben. A mosható játékokat mosni kell, a plüst és a műanyagot is.

Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeletvezető tisztje elmondta, már az alapellátásban dolgozók is százezrével kapják a védőeszközöket.

Szerdán 4 repülő jött felszerelésekkel, Hongkongból például tízezer kiló eszköz jött egy gépen.

Néhány számadat: 860 új hatósági házi karanténos van (16 006), egy nap alatt 10 ezer ellenőrzés volt velük kapcsolatban, 71 esetben volt figyelmeztetés, bő 400 főt megbírságoltak, bő 500-at feljelentettek.

Jelezte, a kormányfő délután bejelentéseket tesz a kijárási korlátozásokkal kapcsolatban.

Kérdések

- Mit tegyen, aki krónikus, idős beteggel lakik együtt?

- Az ilyen ember otthon hazaérve cseréljen ruhát, külső ruházatát, ha lehet, hagyja kint az ajtó előtt. Zuhanyozzon is le! A háztartásban különítse el a használati tárgyait!

- Hogyan alakul a budapesti fegyelem?

- Egyre jobb idő van, egyre több az intézkedés, csak a növekmény tegnap 72 volt. Igyekszünk a figyelmeztetésen belül maradni, 51 helyszíni bírság volt, 85 főt feljelentettek.

- Sokan hirdetnek otthon használható gyorstesztet. Mi van ezzel?

- Nincs ilyen, emiatt eljárást kell indítani. Az értékeléshez szakmai tudás kell. Nincs terv, hogy ilyenek lesznek.

- Mit kötelező a kórházakra nézve, akik idősotthoni lakót bocsátanak vissza?

- Kell negatív zárójelentési jelzés.

- Van-e fertőzésgyanús rab?

- Nincs. Nincs tünetes sem.

- Ellenőrzik-e az érkező eszközök minőségét?

- Különböző minőségűek ezek a külfüldről érkező eszközök. Ha CE jelzés van rajta, ezeket az eszközöket minősítette az EU, ha nem, nincs garancia.

- Mi a helyzet az autók lejáró forgalmijával?

- Tolerancia van a veszélyhelyzet végéig.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Illusztráció - Őri-Kiss Zsolt, az Országos Mentőszolgálat mentőtechnikusa mutatja a védőfelszerelést 2020. április 3-án, amelyben a koronavírus-gyanús betegekhez vonulnak mintavételre. MTI/Bruzák Noémi