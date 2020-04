Karácsony Gergely bekérette a budapesti rendőrfőkapitányt

A kormány határozatlan időre meghosszabbítja a koronavírus-járvány miatt két hete elrendelt kijárási korlátozást - jelentette be Orbán Viktor, aki arról is beszélt, külön jogosítványt ad a polgármestereknek, így ők hétfő 24 óráig, a saját településükre nézve további speciális, szigorító szabályokat vezethetnek be.

A bejelentésre Facebook-oldalán reagált Budapest főpolgármestere, aki magához kérette a budapesti rendőrfőkapitányt, hogy mutassa be a kijárási korlátozások betartatásával kapcsolatos intézkedési tervét. Ha a rendőrség úgy ítéli meg, hogy a fővárosi közterületeken a mostani intézkedéseknél szigorúbb korlátozásokra van szükség, és azt érvényesíteni is tudja, az erről szóló döntést a budapesti rendőrfőkapitány javaslata alapján azonnal meghozom - írta Karácsony Gergely.

"Mert ez a fontos: a korlátozások betartása.

Én bízom a budapestiekben. Tudom, hogy tisztában vannak a téttel.

Budapest minden más magyar településtől különbözik, a hermetikus lezárás nem alternatíva. Ezért majdnem minden azon múlik, tudomásul vesszük-e, hogy ezen a húsvéton azzal teszünk a legtöbbet a szeretteinkért, ha nem látogatjuk meg őket. Kérek mindenkit, maradjon otthon! Ezzel a kérésemmel ma estétől minden budapesti háztartást telefonon is megkeresek."

Nyitókép: Koszticsák Szilárd