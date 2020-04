A BKK is nyögi a járványhelyzetet

A járványügyi intézkedések bevezetése óta jelentős mértékű, 80-90 százalékos utasszámcsökkenés figyelhető meg a fővárosban, vannak vonalak, ahol a korábbihoz képest a 10 százalékot sem éri el a kihasználtság. Ezzel párhuzamosan a jegyártevebétel is érezhetően visszaesett, részben a kijárási korlátozásoknak, részben pedig a munkáltatók által bevezetett otthoni munkavégzésnek köszönhetően – ismertette az InfoRádiónak Varga Ivett.

Bár egyelőre csak becsülni tudják, de a társaságnak a járványügyi intézkedések következtében jelenkező többletköltsége több tízmilliós nagyságrendű is lehet – tette hozzá a BKK vezérigazgatója. Ezt elsősorban a takarító- és fertőtlenítő eszközök, illetve sokkal inkább a szolgáltatói oldalon biztosított fertőtlenítések és többlettakarítások, továbbá a munkavállalói védőfelszerelések generálják, amelyek beszerzése folyamatos.

Varga Ivett újfent hangsúlyozta, a járványhelyzet miatt

az állások, valamint a bérek kifizetése nincs veszélyben.

A társaságcsoport, a saját bevételein túl, a 2020-as költségvetés alapján mintegy 105 milliárd forint összegű támogatást kap a Fővárosi Önkormányzattól, amelyet teljes egészében, az eredeti ütemtervtől eltérően is le tud hívni, ha és amennyiben arra szükség van. Ami természetesen – jegyezte meg a BKK vezérigazgatója – a bérek kifizetésére is felhasználható, így jelenleg azokat veszély nem fenyegeti. „Ilyen szempontból a társaságcsoport finanszírozása stabil.”

Bár egyelőre nem prognosztizálható, hogy milyen hosszú lesz a járványhelyzet,

a BKK-nál az üzleti terv újragondolása megkezdődött.

A vezérizgató közlése szerint rövid távon elsősorban olyan megtakarításokban gondolkodnak, ami semmiképpen nem a béreket, vagy a munkavállalókat érinti, hanem sokkal inkább a menedzsment szintű költségeket, és minden olyan szerződést, amely átmenetileg felfüggeszthető, halasztható.

Varga Ivett jelen pillanatban úgy látja, hogy a Fővárosi Önkormányzat által biztosított 105 milliárd forint a pandémiás helyzet áthidalására elegendő lesz, de miután a BKK is kötelező közszolgáltatást lát el, hosszú távon mindenképpen szükség lehet ezt állami forrásokkal kiegészíteni. Hiszen vannak szektorok, ágazatok, ahol a mostani helyzetben sem lehet felfüggeszteni a tevékenységet, ilyen fontos munkát végeznek például az egészségügyi dolgozók, de a közösségi közlekedés szolgáltatást ellátók is, akár országos, akár helyi szinten is, amelyek jelentős bevételkiesést szenvednek el, és jó lenne központi támogatással is megtámogatni őket – jegyezte meg a vezérigazgató.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán