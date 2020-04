Idősek ezreinek ellátását szervezi meg a Hegyvidéki Önkormányzat

Az idős emberek ellátásának a megszervezése egy egészen új feladat a mostani helyzetben, fogalmazott Pokorni Zoltán az InfoRádiónak. A cél az, hogy az érintettek otthon maradjanak, ezért azok esetében, akiknek a család, a barátok, vagy a szomszéd nem tudja megoldani a bevásárlást, a gyógyszerek kiváltását, a Hegyvidéki Önkormányzat nyújt segítséget a kerületben, amiben nagyon nagy számú önkéntes segítségére támaszkodhat, mindemellett a például a helyi Kétfarkú Kutyapárt is felállított egy önkéntes hálózatot – ismertette a polgármester.

Miután a kerületben körülbelül 7700 70 év fölötti nyugdíjas él, akinek több mint fele egyedülálló, illetőleg egyedül élő, mert bár rokonai lehetnek, csak nem itt, nem velük laknak, így potenciálian

3500-4000 hegyvidéki polgárnak kell megszerveznie az ellátását az önkormányzatnak

– ismertette Pokorni Zoltán. A segítő központ egyelőre három alapszolgáltatást nyújt: meleg ételt, a közétkeztetési konyhát felhasználva, bevásárlást, valamint a gyógyszerkiváltást. Ezen felül igyekeznek megszervezni a postai csekkbefizetést is, ami bár meglehetősen bonyolult művelet, reményeik szerint a jövő hétre működőképes lesz megnyugtató módon.

Az önkéntesség kritériuma, hogy nem töltötte be a 65 éves kort és természetesen egészséges.

Az önkormányzat valamennyi jelentkezővel szerződést köt, valamint biztosítja számára a megfelelő védőfelszerelést, maszkot és kesztyűt. A segítőknek ugyanakkor vállalniuk is kell az intézmény által kialakított biztonsági szabályokat is – ismertette Pokorni Zoltán, azt is kiemelve:

egyetlen önkéntesük sem léphet be az idősek lakásába,

akkor sem, ha nagyon invitálják. Tehát, aki önkéntesnek magát kiadva mégis így tesz, az vélhetően csaló, azonban a polgármester úgy látja, ugyan érkeztek hírek ilyenekről, a XII. kerületi nyugdíjasokat „nem könnyű átejteni”.

