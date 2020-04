Koronavírusos Győr polgármestere

A város polgármestere szerda este közleményben számolt be arról, hogy március 27-én panaszmentes állapotban, egy magán laboratóriumban, önköltségen, magamon is elvégeztette a koronavírus RT PCR tesztet, amely negatív lett. Tekintettel arra, hogy a negatív teszt is akkor biztos, ha két vizsgálat erősíti meg, ezért március 31-én ismételten elment egy vizsgálatra, aminek eredményéről szerda este telefonon értesítették, ugyanis a minta pozitív eredményt mutat.

Tünetei továbbra sincsenek, azonban a szükséges intézkedéseket azonnal megtette. Az eredményről tájékoztatta háziorvosát, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát, valamint az előírásoknak megfelelően, házi karanténba vonul.

"A győriek továbbra is számíthatnak rám, hiszen otthonról dolgozom tovább. Kiváló munkatársak állnak mellettem, akik elkötelezettek Győrért és annak lakóiért, így a munka ilyen rendkívüli körülmények között sem állhat meg. Sőt, az eddigi munkatempót is tartjuk!" - írta közleményében Dézsi Csaba András.

Hozzátette még, hogy a polgármesteri hivatal munkatársainak jelentős százaléka a héten már távmunkában dolgozik, nekik a gyors alkalmazkodást és az otthoni helytállást köszöni.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Facebook/Dézsi Csaba András