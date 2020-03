A győri városházát is elérte a kór

Győr Megyei Jogú Város jegyzőjének koronavírustesztje pozitív lett - jelentette be vasárnap este a Facebook-on Dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere az Index szerint. Megemlítette azt is, hogy

őt is tesztelték koronavírusra, a vizsgálat eredményét hétfőn kapja meg.

Tájékoztatta a lakosokat arról is, hogy a jegyző tünetmentes, és otthonában gyógyul. Az esetet jelentette Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának is, akik a kontaktok felkutatását és ellenőrzését megkezdték. Bár ez nem azt jelenti, hogy tesztelni is fogják őket - tette hozzá a polgármester.

A polgármester a körülmények ismeretében a szokásos, napi fokozott takarítás mellett elrendelt egy rendkívüli fertőtlenítést is azért, hogy a hivatal dolgozóinak biztonságáról gondoskodjon. Ugyan a legtöbb városházi dolgozó már otthonról végezheti a munkáját, de akinek mégis be kell mennie hétfőn, az fertőtlenített épületbe léphet majd be - igyekezett megnyugtatni az érintetteket a városvezető.

Nyitókép: A 2019-nCov humán koronavírus ultrastrukturális morfológiája (CDC/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM / Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library)