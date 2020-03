Operatív törzs: nincs koronavírus-gócpont Magyarországon

447-re emelkedett a magyarországi, új koronavírussal fertőzött regisztrált betegek száma. 15-en közülük meghaltak, 34-en gyógyultan távoztak a kórházi karanténból. Az operatív törzs mindennek hátteréről is szót ejtett hétfői tájékoztatóján.

A rendőrség illetékese, Halmosi Zsolt vezérőrnagy a tájékoztatón elmondta, a kórházparancsnokok átvették a megbízólevelüket, de a tevékenységükkel kapcsolatban rengeteg a tévhit, nem hozhatnak például orvosszakmai döntéseket, de az ő feladatuk, hogy a védőfelszerelések a kórházakban rendelkezésre álljanak, illetve a hiányt jelezzék.

Müller Cecília országos tisztifőorvos rögzítette, 447 fő a regisztrált fertőzöttek száma, 34-en gyógyultan távoztak a kórházból, de ketten meghaltak az elmúlt 24 órában, a korábbi halottakhoz képest mindketten krónikus betegek is voltak, igen idősek.

Nagyjából egyenletesen oszlik el az országban a fertőzöttek száma Magyarországon - jelentette be, de gócpont nincsen. Ahhoz, hogy ez így is maradjon, kérte, minden tartsa be az utasításokat. Megerősítette, egy fertőzött 2-3 másik ember megfertőzéséért lehet felelős, ha nem tartja be a szabályokat.

Összességében pozitívumnak tartja, hogy

nincs robbanásszerű fertőzöttszám-emelkedés,

amiért köszönetet mond a lakosságnak.

A tesztekkel kapcsolatban elmondta, a világban terjengő tesztek jó része bevizsgálatlan, korlátozottan alkalmasak a fertőzöttek kiszűrésére. A hét kijelölt laboratóriumban és az NNK-ban valóban a vírust mutatják ki - húzta alá, hozzátéve, hogy pozitív mintát is csak az tud adni, akinek megfelelő mennyiségben van jelen a vírus a garatában, orrnyálkahártyájában.

"Azonban senki nem tudja, mi történik a fertőzöttek szervezetében másnap vagy harmadnap"

- tette hozzá.

Jelezte, van olyan tesztlehetőség is, amely annak jár utána, volt-e valakiben valamikor koronavírus, de "ennek is megvannak a maga korlátai, nincs az a teszt, amely a járvány terjedését megakadályozza vagy gátolja". Kijelentette azt is,

nem lehet tesztet "rendelni" leboratóriumból,

a háziorvost kell továbbra is telefonon hívni, a konzílium pedig döntést hoz arról, hogy valakit tesztelni kell-e.

Az idősekhez újra szólt: maradjanak otthon! "Súlyos betegség formájában jelentkezhet a kórkép" - ismételte el sokadjára. Kérte, a fiatalok gyakran hívják fel az időseket, mert "ez önmagában oldja a feszültséget".

Aláhúzta, bevásárlólista alapján kell vásárolni, fogdosás nélkül, tisztának tűnő árut. "Azok az áruk, amelyek csomagolatlanok, azokkal kapcsolatban használjuk a csipeszt, és úgy tegyük a kosárba, hogy ne érjenek össze az árucikkek! Tartsuk a másfél méteres távolságot, és ügyeljünk a pénztárosokra, hazaérve pedig azonnal mossunk kezet! Amikor átadjuk az árut az időseknek otthon, rövid időt töltsünk velük együtt!" - sorolta. A bevásárláshoz használt zsákot le kell tisztítani, az árucikkeket pedig higiénikusan kell tárolni.

Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa elmondta, döntöttek arról, csatlakoznak az Európai Bizottság polgári védelmi programjához, felhalmozhat és tárolhat eszközöket, azok felhasználására pedig igényt nyújthat be.

Megállapította, a magyar állampolgárok megértették a kijárási korlátozás rendelkezéseit, és arra jutottak, sokan üdvözlik a rendőri jelenlétet, azonban ezek

a rendőrök intézkedtek is, 739 alkalommal. 660 figyelmeztetéssel zárult, 15 fő helyszíni bírságot kapott, 79 emberrel szemben eljárást kellett indítani.

Már több mint 9000 hatósági házi karantént rendeltek el, azonban több mint 130 eljárást már indítani kellett az érintettekkel szemben.

A határhelyzetről: Csanádpalotán és Röszkén van némi akadozás.

Kérdések

- Módosítanak-e a piacok nyitvatartásán?

- Nincs szükség módosításra, kérjük a lakosságot, hogy igazodjanak a szabályozáshoz!

- Valakinek napokat kellett várni a mentőre, lehet-e enni, inni a tesztelés előtt?

- A mentő akkor megy ki, ha megkapja az erről szóló döntést. A megyénként egy mentőkocsi mellett szolgálatba állt további 55. Az esetek nagy részében 24 órán belül odaérnek a mentősök, vagy teszt vagy légúti vizsgálat történik. Közel 800 címet kapnak a mentők, de ezek nem sürgős beavatkozások, türelmet kérünk!

- Jakab Ferenc (PTE) szerint egyelőre sikerült ellaposítani a járványgörbét. Egyetértenek ezzel?

- Igen. A lényeg az, hogy ne nehezedjenek egyszerre túl sokan az egészségügyi rendszerre.

- Miért vannak katonák az utcán?

- A biztonság megnyugtató biztosítása érdekében. Rendkívüli helyzetben mindenkinek a segítségére szükségünk van.

- Később jelzett-e az euórpai járványügy, mint a WHO a koronavírusról?

- Igen. Január 24. táján jelzett a WHO, akkor még csekélynek jelezték az európai kollégák a terjedést.

- Mi a szankciója a kijárási korlátozás megszegésének?

- Arányosan, lojálisan kell intézkedni.

- A magánlaboratóriumok számait beleszámolják-e a hivatalos számokba?

- Ezeket a számokat nem számoljuk bele a hivatalos számokba.

- Mikorra várható a további szigorítás?

- Az operatív törzs folyamatosan vizsgálja a helyzetet, a megfelelő időben tájékoztatjuk a lakosságot.

- Vasárnap a Margitszigeten és a Normafán nagyon sokan voltak. Mit reagálnak erre?

- Ne csoportosuljanak az emberek, tartsák a távolságot, nem tiltunk el senkit az egyéni sporttól, de a szabad téren is terjed a vírus, próbáljuk betartani a szabályokat.

- A csongrádi idősotthonban van-e újabb megbetegedés?

- A megyei tisztifőorvos teljes zárlatot rendelt el. Nem lehet se ki-, se bemenni. Nincs újabb fertőzött. Az egy fertőzött mellett hétről tudni.

- Miért egyenetlen a karanténellenőrzés?

- A rendőrség ellátja a feladatát. Nem azért kell otthon maradni, mert a rendőr kijön ellenőrizni.

- Hány ember szorul jelenleg intenzív ellátásra?

- 15 fő.

- Milyen védőeszköz jut a háziorvosoknak?

- Két alkalommal juttattunk védőeszközt a háziorvosok részére, pedig ennek a beszerzése az ő feladatuk.

- Fiatal vagy gyerek koronavírusosok vannak?

- Minden korosztályra kiterjed a megfertőződés lehetősége és a valódi fertőzöttszám is. Van gyermek is, van fiatal is.

- A nagymágocsi idősotthonba hogy került be a vírus? Végeznek-e még vizsgálat?

- Igen, van még vizsgálat. Ha bárki tünetet mutatna, rögtön elkülönítésre kerül.

- A Magyarországra jött maszkokat hogyan osztják el?

- Nem lehet csak úgy beleereszteni a világba a felszereléseket, az egészségügyi dolgozók az első vonal, azok, akik igazoltan koronavírusos beteggel bármilyen tevékenységet végeznek. Ezt követik a többiek, akik kevésbé kitettek. De természetesen az egészségügyben mindenki számára fontos az egyéni védelem.

- Honnan lehet beszerezni Kínán kívül maszkot?

- Magyarországon is van maszk. Törökországból is érkezett 6,6 millió maszk gyártásához elegendő alapanyag, napi 33 ezer maszkot tudnak gyártani a börtönökben, elsősorban az egészségügybe.

- Kezeletlen daganatos betegek részéről sok a panasz. Hová fordulhatnak?

- Küldtünk a kórházaknak egy értesítőt, hogy mely betegségek kezelése nem várhat. Ha valaki úgy véli, az ő ellátása sérelmes, az intézmény vezetőjéhez vagy a betegjogi képviselőjéhez fordulhat.

- Mikor lépünk át a csoportosból a tömeges megbetegedések fázisába?

- Lassítjuk a folyamatot, amennyire csak lehetséges. Egyelőre egyenletes az emelkedés. Nem pusztán a számok érdekesek, a megbetegedési helyek, a járvány mozgatórugóinak az együttes értékeléséből áll össze az a helyzet, amikor tömeges megbetegedésekről beszélhetünk majd.

