Kormányinfó: tíz-tizenötszörös a lappangás, százezres lehet a megbetegedés

Bevontuk az orvostanhallgatókat is, a kormány minden szükséges intézkedést meg fog hozni, utána következik, hogy mindenki megkapja a munkája ellentételezést. De a konkrét kormánydöntésekről be fogok számolni.

A jövő évié leállt, most nem ez a legfontosabb feladat.

2020.03.19. 11:21

Miért nem adják ki a fertőzések területi adatait? Miért nem tesztelnek többet?

Az operatív törzs álláspontja világos: nem szabad pánikot okozni egy-egy településen. A WHO most már ajánlja, ezért most már többet tesztelünk. Több ezerszer mondjuk el, hogy a koronavírus-járvány mindenkit érint.