Tarlós István: Persányi "túlálmodta magát"

A feje már tudja, a szíve még szokja Tarlós Istvánnak, hogy már nem főpolgármester - derül ki az ATV-nek adott interjújából.

Miután gyerekkorában még azért is küzdött, hogy a grundon bekerülhessen a focizók közé, megbecsülte és hálás azért, hogy 16 évig vezethette Óbudát, majd 9 évig Budapestet.

A pénz sosem érdekelte, "de nyerni szerettem és szerettem az úgynevezett hatalmat is" – fogalmazott a volt városvezető, hozzátéve: a hatalmat lehet jóra is használni.

Elmondta véleményét a Biodóm körüli vitáról is: Persányi Miklós szerinte jó szakember volt, ezért is hagyta meg őt az állatkert élén annak ellenére, hogy Gyurcsány Ferenc minisztere volt korábban. Nem is élt vissza a bizalmával Persányi, de "beleszeretett ebbe a projektbe", ragaszkodott ahhoz, hogy a projektet az ő emberei bonyolítsák le, de aztán Tarlós szerint Persányi "túlálmodta magát"; lopás nem volt, csak rossz számolás. Tarlós még azt is elmondta, Persányi sosem kért plusz 20 milliárd forintot a Biodóm felépítésére az eredeti 44 milliárdon felül.

A költségvetéssel kapcsolatban annyit mondott, hogy 2010-ben 251 milliárd forint adóssága volt a fővárosnak, ebből 73 milliárd forint volt működési adósság, 2019-ben viszont a működési nélkül már csak 60 milliárd volt a mínusz. Ennek volt köszönhető szerinte, hogy 400 milliárd forint fölötti költségvetést tudott írni az új városvezetés.

Elmondta még: a főpolgármester nem mutogathat automatikusan ujjal a miniszterelnökre, ha nem tudja teljesíteni ígéreteit.

