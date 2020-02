Nébih: szinte mindenkit érintő változások előtt állunk

A miniszterelnök is beszélt a klímavédelemről

Mint arról az Infostart is beszámolt , Orbán Viktor vasárnapi évértékelő beszédében is nagyobb hangsúlyt fektetett a klímavédelemre. Mint fogalmazott: komoly lépéseket kell tenni, hogy megvédhessék, amit elértek, „fenyeget a klímaválság, a demográfiai hanyatlás és baljós árnyak gyülekeznek az európai gazdaság fölött is. A klímavédelem politikai divattá lett, a sok üres beszéd pedig lerontja az ügy komolyságát. Pedig ideje beszéd helyett cselekedni – tette hozzá.