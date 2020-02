Akár 30 milliárdba is kerülhet a biodóm berendezése

Áprilisban átadhatják a 33,5 milliárdból felhúzott biodómot a fővárosi állatkertben, de ez még csak a tervezett Pannon Park 70 százaléka. A miocén őstengert idéző 2 millió literes akváriumot, illetve a több szintes, 2,4 hektáron elterülő fedett szubtrópusi ősvadont be is kell rendezni. Az óriási medence belső kialakítása a hozzátartozó gépészettel, a csarnok légtechnikája, a látogatóközpont 600 vendég fogadására tervezett éttermének konyhatechnológiája, a tűzjelző-, a térfigyelőkamera- és a beléptetőrendszer kiépítése akár 10-12 milliárdot is elvihet – írja a Népszava.

Ezek csak a legnagyobb tételek, amelyre rengeteg egyéb költség rakódik, és csak a végén jön az állat- és növénybeszerzés. A napilap úgy tudja, hogy

az eredeti tervek szerinti látogatóélmény kialakításának költsége könnyen elérheti a 30 milliárdot,

ha valóban a legkorszerűbb technológiával és különleges látványelemekkel szerelik fel a különleges építményt.

A befejezésre különféle alternatívákat tartalmazó költségoptimalizációs jelentés várhatóan nyár végére készül el. A Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésére készült előterjesztés szerint a projekt összköltségét 56,5 milliárd forintra emelik, de az előterjesztésben megjelölt

2021 végi megnyitó legalább két évvel csúszhat.

Ráadásul kérdéses, hogy a kényszerű költségcsökkentés után milyen látvány fogadja majd a méregdrágán megépült kupola látogatóit.

Persányi Miklós főigazgató – aki pénteken bejelentette lemondását – decemberben elismerte: nem tudják, hogy mennyi lesz a bevétel és a kiadás. Egy szakértő 4-8 milliárd forintra becsülte évente a Pannon Parkkal megnövelt állatkert működési kiadását. Az intézmény energiaszámlája egy kisebb bevásárlóközpontéval vetekszik, míg a dolgozók számát 140-150 fővel is növelni kell a zökkenőmentes üzemeltetéshez.

A nyereséges működtetés ugyanakkor nem lenne példa nélküli. A Camponában magánvállalkozásként üzemelő Tropicarium a megnyitó óta töretlenül nyereséges, a Zöldpiramist tíz éve megnyitó nyíregyházi állatkert a 2018-as évet 100 milliós nyereséggel zárta. A fővárosi állatkert működését azonban a nagy látogatószám ellenére évről évre százmilliókkal támogatja a fővárosi önkormányzat. Ennek összege 2018-ban 843,4 millió forint volt. Fennáll az a veszély, hogy az új attrakciók üzemeltetése jelentősen megemeli a kiadásokat, miközben a növekvő látogatószámból származó bevétel növekedése elmaradt ettől.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán