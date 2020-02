Felmentették a kézigránátos merénylettel vádolt férfit

Az 57 éves férfit előre kitervelten, hivatalos személy sérelmére, eljárása miatt, több ember életét veszélyeztetve elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádolták.

A táblabíróság az első fokon eljáró Szegedi Törvényszék ítéletét helybenhagyó döntése szerint a bizonyítási eljárás során nem lehetett minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy a kézigránátos támadást a vádlott követte el.

A korábban lőfegyverrel visszaélés miatt kétszer is hosszabb szabadságvesztésre ítélt vádlott és családja Szentesen sörözőt üzemeltetett. A jegyző 2001 áprilisában betiltotta a zeneszolgáltatást a kocsmában, majd - mivel a határozatot nem hajtották végre - 2002 szeptemberében bírságot is kiszabott. A hatósági eljárás éveken át folyt, és a vádlott úgy gondolta, hogy a jegyző személyesen akadályozza őt a szükséges engedélyek megszerzésében. Az ügyészség szerint a férfi az egyik helyszíni ellenőrzés után, 2003-ban téglát dobott be a jegyző lakásába, de személyi sérülést nem okozott.

2006 nyarán - miután a vádlott Németországból hazatért - a tiltás ellenére több napon át zenés-táncos rendezvényt tartottak a sörözőben. A jegyző emiatt ismét figyelmeztette a vádlottat.

A vádlott élettársa 2006. július 21-én eltűnt. (A nőt a nyomozás adatai szerint meggyilkolták, az országos rendőrfőkapitány éppen ezen a héten, hétfőn tűzött ki tízmillió forint nyomravezetői díjat annak, aki az üggyel kapcsolatban információval tud szolgálni.) Ezután ideiglenesen a vádlottnál helyezték el kétéves gyermekét, de per indult annak megállapítására, hogy alkalmas-e a kislány nevelésére.

A vádlott 2006. augusztus 21-én hivatalában kereste a jegyzőt, de találkozni nem tudott vele. Feldúlt állapotban távozott, és azt mondta, hogy "Ez volt a jegyző utolsó dobása!".

Másnap hajnali fél háromkor valaki kézigránátot próbált bedobni a nyitott ablakon át a jegyző lakásába, ahol többen is aludtak. A gránát - a szerencsés véletlennek köszönhetően - az ablakkeretnek ütközve visszaesett az erkélyre, és ott robbant fel.

A másodfokú tárgyaláson - amelyen mindvégig jelen voltak civil ruhás rendőrök - kihallgattak egy kiutasítási őrizetben lévő bosnyák férfit, aki korábban a vádlott zárkatársa volt. A tanú azt állította, a vádlott elismerte neki a bűncselekményt, de azt mondta, csak ráijeszteni próbált a jegyzőre, senkit nem akart megölni.

A táblabíróság az első fokon eljáró Szegedi Törvényszék ítéletét helybenhagyó döntése szerint a bizonyítási eljárás során nem lehetett minden kétséget kizáróan megállapítani azt, hogy 2003-ban a vádlott dobta a téglát a jegyző lakásába, mint ahogy azt sem, hogy a kézigránátos támadást ő követte el.

Joó Attila tanácsvezető bíró indoklásában kifejtette, az új tanúvallomás sem alkalmas arra, hogy az alapján a vádlott bűnösségét megállapítsák; a bosnyák férfi által előadottak több ponton is ellentmondtak a korábbi bizonyítékoknak.