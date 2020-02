Elönti az illegális szemét Budapest külső kerületeit

A Parlag dűlő a III. kerület és Budakalász határmezsgyéjén fekszik. Erről a mindössze két utcából álló környékről örök panoráma nyílik a Megyeri hídra, de egészen Újpestig el lehet látni, miközben a szemét teljesen elborítja a környéket, amit többek között illegális szemétlerakók vettek birtokba – írja a Ripost.

Az egyik itt található házban egy fiatal pár lakik. Mint közölték, tíz éve bízták rájuk az ingatlant. Azt viszont, hogyan hívják a tulajdonost, ki szerepel a tulajdoni lapon, nem tudták megmondani a bulvárlap érdeklődésére. Ahogyan a szemétről sem tudtak érdemben nyilatkozni: „Addig hordták teli szeméttel a kertemet, amíg nem voltam idehaza” – fogalmazott a nő, aki Szabolcsba valósi, és csak pár napja tért vissza Budapestre.

A szomszéd úgy fogalmazott, a tulajdonos bízta meg azzal, hogy tartson rendet, cserébe ott is élhet. „Meg fogom venni a tulajdonostól, és itt fogok élni. Csak elvesztettem a telefonom, amiben a telefonszáma volt, és a nevére sem emlékszem, így most nem érem el” – állította, ahogyan azt is, hogy néha kitisztítja a környéket, de 1-2 nap alatt újra tele lesz szeméttel.

A rendőrség tájékoztatása szerint az említett ingatlanokkal kapcsolatban áramlopásról, önkényes beköltözésről a III. kerületi kapitányságra sem feljelentés, sem bejelentés nem érkezett.

Tarthatatlan állapotok a XVIII. kerületben

Mindeközben a XVIII. kerületben az utóbbi két-három hónapban az eddiginél is kritikusabb lett az illegális hulladéklerakásnak a helyzete – panaszolta az InfoRádiónak Szaniszló Sándor polgármester. A kisebb mennyiségű lakossági hulladék mellett a cégek által kihelyezett ipari méretű lerakatok is megszaporodtak a kerület nehezebben megközelíthető pontjain.

Ezért a fővárossal karöltve egy intézkedéssort foganatosítottak, arra irányozva, hogy felderítsék a szemét mennyiségét és azokat a helyszíneket, amelyeken előszeretettel lerakják. Ebben pedig a Fővárosi Közterület-fenntartó nyújt segítséget a XVIII. kerület közterület-felügyelőinek, tette hozzá a polgármester. Hangsúlyozta:

az utóbbi időszakban már átlagban napi 13 köbméternyi illegális szemetet számoltak fel, ami éves szinten több mint százmillió forintjába kerül az önkormányzatnak.

Szaniszló Sándor szavai szerint kénytelenek lesznek azzal lehetőséggel élni, néhány szomszédos kerülethez (XIX., XXIII.) hasonlóan, hogy a közösségi oldalakon és ahol csak lehet, nyilvánosságra hozzák azok adatait, akik törvénytelen módon lerakják a szemetet, miközben pontosan tudják, hogy mit cselekszenek. Hiszen jogosan gondolják az ott élők is, hogy tiszta terekre és utcákra van szükség a kerületben.

Illegális szemétlerakásért legfeljebb 30 ezer forintos bírság szabható ki. Az önkormányzathoz beérkezett feljelentések alapján az illetékes kormányhivatal folytatja le a szabálysértési eljárást, ám ha valaki visszaeső és nagyobb mennyiséget tesz le, az már a bűncselekmény kategóriájába eshet, és 200 ezer forintra is büntethető.

Nyitókép: Jászai Csaba