Bach-muzsika idén is mindenkinek, mindenhol

A 2015-ös kezdő esemény után, amely Budapest belvárosában, öt helyszínen, egy mini rendezvénysozatként startolt, addig 2019-ben a fesztivál 5. évfordulóján már több mint 70 településen, 400-nál is több koncertet tartottak – ismertette az InfoRádiónak Kovács Zalán László tubaművész, a fesztivál igazgatója. A fesztivál elhivatottsága, és egyben alapszabálya is, hogy

valamennyi művész tiszteletdíj nélkül, vagyis önkéntességből vesz részt,

amely – mint az igazgató fogalmazott –, egy hungarikum. „A fesztivál nevében is benne van: Bach mindenkinek, vagyis, hogy a klasszikus zene ősatyjának a művein keresztül a magas kultúra mindenkihez eljusson.”

Kovács Zalán László az elmúlt évi gyűjtésre kitérve megjegyezte, bár a fesztivál mindenki számára ingyenes, gondolván az adakozó kedvűekre, úgy döntöttek, hogy az esemény helyett a Bethesda Gyermekkórház támogatására kínálnak fel lehetőséget. Ennek során 4 millió forint jött össze a fesztiválhelyszíneken, ami a bankszámlás befizetésekkel és egyéb adományokkal kiegészülve lehetővé tették, hogy a keddi napon egy 13,5 millió forintos, vágyott

új lélegeztető-altatógéppel ajándékozzák meg az intézményt

– tette hozzá a tubaművész.

A Magyar Kórházszövetséggel együttműködve, a fesztivál fellépői számos egészségügyi intézménybe is elvitték Bach zenéjét, így a többi között a Bethesda Gyermekkórházba is. „Ezek olyan megható pillanatok voltak, amelyek még a sokat látott és gyakorlott orvosok és ápolók szemében is számos esetben könnyet csalt” – idézte föl Kovács Zalán László, hiszen „a gyógyulás mindig a lélekben kezdődik”. Emiatt is döntöttek úgy, hogy az idei évbe is egy jótékonysági gyűjtés lehetőségét biztosítsák a Bach Mindenkinek Fesztivál keretében.

2020-ban már több mint 100 településén szólal meg Bach muzsikája hangversenytermekben, templomokban, iskolákban, kórházakban, aluljárókban és tereken

március 16. és 22. között

– tette hozzá a fesztiváligazgató, aki reményei szerint minden egyes területen tovább tud épülni és bűvölni a rendezvényük, amelyről további információk érhetők el a hivatalos honlapján.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton