Most a jogkörök miatt feszült egymásnak a Városháza és a Fidesz

Az egyik legnagyobb vitát kiváltott téma az új szervezeti és működési szabályzat (szmsz). Az előterjesztés egyes pontjai heves kritikákat váltottak ki a Fidesz-frakcióból, míg a városháza szerint a most kifogásolt pontok egy része a Fidesz által elfogadott önkormányzati törvényből következik, más részét pedig a Tarlós-érából örökölt szmsz-ből vették át.

"Nagy csalódás számunkra az új szervezeti és működési szabályzatról szóló előterjesztés, mivel egyetlen előzetes egyeztetés sem volt róla, ezért kértük is Karácsony Gergely főpolgármestertől, hogy vonja vissza, és egy olyat terjesszen a közgyűlés elé, ami nem korlátozza a képviselők jogállását, hanem valóban elősegíti az együttműködést" - közölte az InfoRádióval Láng Zsolt, a Fővárosi Közgyűlés fideszes frakcióvezetője. Mint mondta, szeretné azt hinni, hogy Karácsony Gergely komolyan mondta a választások idején, hogy számára fontos a demokratikus értékrend, fontos az átláthatóság, és az, hogy az ellenzékkel együtt tudjon működni.

A frakcióvezető szerint a beterjesztett szmsz ehhez képest kifejezetten csorbítja az ellenzék jogköreit, a főpolgármesternek pedig olyan felhatalmazást ad, ami Láng Zsolt szerint

"egyszerűen aránytalan, és az érdemi vitát, az érdemi cselekvést jó pár helyen korlátozza".

A frakcióvezető szerint az új szmsz egyes esetekben szinte lehetetlenné teszi az ellenzék számára még a módosító indítványok benyújtását is, de kifogásolta azt is, hogy a képviselők esetenként egy éjszakával együtt 12 órát kapnának arra, hogy a teljes közgyűlési előterjesztési anyagra reagálhassanak, utána pedig nem lenne lehetőségük erre. Szintén sérelmezte, hogy egyes jogkörök kizárólag a főpolgármesterhez tartoznának, és ezekben kizárólag ő tehetne előterjesztést, és amivel nem ért egyet, annak a módosításáról nem is szavazhatna a közgyűlés.

"Nem sok ilyenről hallani, mint ahogy arról sem, hogy ha a közgyűlésen egy témakörben nem születik kétszer döntés a főpolgármester előterjesztéséről, akkor egy személyben eldöntheti a kérdéses ügyet a közgyűlés helyett"

- mondta Láng Zsolt, aki szerint ez a pont arra utalhat, hogy nem biztos, hogy a főpolgármester bízik egyébként a saját többségében hosszú távon is. A frakcióvezető arra az ellenvetésre, hogy ezzel a szabállyal a főpolgármester csak a főváros érdekeinek védelmében élhetne, közölte: gumiszabálynak tartja, "mivel tulajdonképp minden, amit mi teszünk, normális esetben a főváros érdekeit szolgálja,

hiszen azért ülünk itt, mind az ellenzéki, mind a kormánypárti oldalon, hogy a város érdekében dolgozzunk,

és előrevigyük Budapest jövőjét. Erre kaptunk mandátumot a választóktól, minden ebbe a kérdéskörbe tartozik" - tette hozzá Láng Zsolt.

Újra lesz interpelláció

Nem kevesebb, hanem ellenkezőleg, több joga lesz az ellenzéknek és a városlakóknak is a Fővárosi Közgyűlésben - így reagált a Fidesz észrevételeire Budapest általános főpolgármester-helyettese, Kiss Ambrus. Szerinte az mindenképp

bővíti az ellenzék jogköreit, hogy bevezetik a napirend előtti felszólalás intézményét, újra lehet majd interpellálni a főpolgármestert és annak helyetteseit.

Ezt egyébként a Fidesz szüntette meg - jegyezte meg Kiss Ambrus. A tervek szerint lesznek a képviselőcsoportok számára erőforrások, szakértői keretek, és kibővülnek a bizottságok ellenőrző jogkörei is.

De szerinte ennél is fontosabb, hogy a korábbinál jobban bevonják a budapestieket a döntéshozatalba, több közmeghallgatást tartanak majd a törvényi minimumon felül például budapesti részterületeket érintő ügyekben, ahol élőszóban elmondhatják majd a fővárosiak, hogy mit szeretnének, milyen észrevételeik vannak a várossal kapcsolatban.

"Egyébként amit a Fidesz-frakcióvezető elmond, annak

a jelentős részét ő megszavazta: megszavazta, amikor az önkormányzati törvényről szavazott a parlamentben, megszavazta, amikor a Tarlós-érában elfogadta az szmsz-t, hiszen ezek a kérdések benne voltak

- tette hozzá Kiss Ambrus.

Az előterjesztés szerint több jogkör kerül majd a főpolgármesterhez, kevesebb ügyben lesz szükség minősített többségre, és bizonyos esetekben egyedül is dönthet majd. "Ez utóbbi pontot érintő ellenzéki kritikákról csak annyit, hogy

az önkormányzati törvény elfogadásával ők döntöttek róla a parlamentben"

- mondta a főpolgámester-helyettes.

"Ez egyébként is szűk körét jelenti a döntéshozatalnak, főleg azokat az ügyeket, amikor az önkormányzatban nem tudnak az adott kérdésben dönteni határozatképtelenség miatt, több alkalommal egymás után". Példaként említette, hogy a szerdai közgyűlési napirenden szerepel 22 darab tűzcsap átadása a katasztrófavédelemnek muzeális célokra. Abban az esetben, ha erről két alkalommal határozatképtelenség miatt nem tudna tárgyalni a közgyűlés, akkor "a főpolgármesternek törvény - a Fidesz-többség által a Parlamentben megszavazott törvény - adta joga lehetne erről dönteni.

Nem arról van szó, hogy költségvetést alakíthat, vagy átstrukturálhat rendszereket"

- hangsúlyozta Kiss Ambrus.

Azt az ellenzéki felvetést is árnyalta, amely szerint joga van a főpolgármesternek, hogy a cégek kapcsán előterjesztéseket tegyen a közgyűlés számára, ezt a jogot ugyanis még az előző szmsz biztosította a mindenkori városvezetőnek. A napirendi pontokhoz szánt esetleges módosító indítványok benyújtására rendelkezésre álló idő rövidségét érintő kritikákkal kapcsolatban elmondta, hogy olyan döntéshozatali rendszert szeretne az új városvezetés, amelyben papíron, és "nem kézzel írt sajtpapírokon" zajlik a módosítások beterjesztése.

"Ezért mondjuk azt, hogy a módosító javaslatra legyen egy határidő, ezt meg lehessen tárgyalni akár a bizottságokban. Úgy gondoljuk, hogy az előtte való nap délig írásban rögzített módosító javaslat lehetőséget ad minden képviselő számára, hogy áttekintse, miről is szól az adott kérdés"- tette hozzá Kiss Ambrus.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán