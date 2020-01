Miskolci kórház: az MSZP válaszokat követel, az orvosigazgató cáfol

A szocialista képviselő azt mondta, hiába fordult eddig a tárcát vezető Kásler Miklós miniszterhez, "csak maszatolást, tagadást, mély hallgatást" tapasztalt. Ezért most

a kormányfőtől azonnali beavatkozást követel az ügyben.

Mivel Kásler miniszter hónapok óta hallgat, így joggal feltételezhető, hogy Magyarország legnagyobb egészségügyi botrányával állunk szemben - fogalmazott az ellenzéki politikus. Hozzátette: már nem beszélhetünk betegjogokról, de az emberi jogok is veszélyben vannak a NER-ben.

Bangóné Borbély Ildikó jelezte, hatóságnak átadott bizonyítékok vannak arra, hogy korábban egy 23 éves gyermektelen nőt a műtőasztalon rasszista indítékból meddővé tettek. Az áldozat három év múlva, egy orvosi per nyomozati szakaszában szembesült először állapotával - idézte fel.

Mint mondta, találkozott a nővel, aki elmondta, hogy nőiességétől és az anyasághoz való jogától fosztották meg, és "elárult még egy titkot, hogy ő nem cigány".

Ma Magyarországon senkivel nem csinálhatnak ilyet, bármilyen vallása van, bármilyen kisebbséghez tartozik - jelentette ki a politikus.

Bangóné Borbély Ildikó jelezte, hogy a kórházzal kapcsolatban több esetet is fel fognak tárni: műhibáról, tiltott mesterséges megtermékenyítésről, gazdasági bűncselekményekről és európai uniós források nem megfelelő felhasználásáról.

Cáfol a kórház

Nagy Gábor orvosigazgató szerint bizonyítékok sora mutat arra, hogy teljes valótlanságot állítanak azok a hírportálok, amelyek szerint a miskolci kórházban eltávolították egy roma nő mindkét petevezetékét, hogy ne szülhessen többé gyermeket - írta a Magyar Nemzet online kiadása.

A lapnak nyilatkozó orvosigazgató arra reagált, hogy a 168 óra szombati cikkében azt állították: egy 26 éves nő csak nemrég szembesült azzal, hogy három évvel ezelőtt mindkét petevezetékét eltávolították beleegyezése nélkül.

A miskolci kórház szülész-nőgyógyászati osztályát tíz éve vezető orvosigazgató a lapnak elmondta: a nőt görcsös alhasi fájdalmai miatt előbb a járó-, majd fekvőbeteg osztályra vették fel, a vizsgálatok után egyértelművé vált méhen kívüli terhessége.

A szükséges műtétről szakmai konzultáción döntöttek, a beteg pedig a tájékoztatás után a beleegyező nyilatkozatot is aláírta.

Hozzátette: a műtét közben szakmai tanácsért az orvosigazgatót is felhívták, a hírportál állításával ellentétben pedig csak a baloldali petevezetéket vették ki.

Valótlannak nevezte azt az állítást, hogy az operáció közben azt az instrukciót adta, hogy "vegyék ki mindkét petevezetékét a cigánynak". Kijelentette, hogy nem cigánygyűlölő, "ha az lenne, már rég nem a BAZ megyei kórházban dolgozna", ráadásul az operált nő nem is roma származású. A nő, kórházi dokumentációkkal igazoltan, hatszor járt azóta az intézményben, és a zárójelentésben is mindent világosan leírtak. "Azt, hogy valójában mi történt tehát 2016-ban, műtéti leírás, fénykép, szövettan, patológiai jelentés és a nő zárójelentése is bizonyítja" - nyilatkozta a lapnak.

A kórház főigazgatója az orvosigazgató tájékoztatása szerint a médiahírek miatt belső vizsgálatot is elrendelt, és a külső igazságügyi orvosszakértő is megállapította, hogy a szakmai szabályok szerint történt a beteg gyógykezelése.