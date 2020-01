Ujhelyi István: ha kell, az MSZP hátra fog lépni 2022-ben

Az MSZP sokkal jobb állapotban van annál, mint ahogy a médiában írnak róla - vélekedett az InfoRádió Aréna című műsorában Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselője.

"A Magyar Szocialista Párt helyi csapatai, politikusai és az országos központ nélkül nem jött volna létre az az együttműködés az önkormányzati választások előtt, amelynek köszönhetjük például a fővárosi eredményeket. De sorolhatnám Szombathelytől Miskolcig, Pécstől Szegedig azokat az eredményeket, amelyeknek köszönhetően

egy picit fellélegeztünk,

hogy mégiscsak lehet itt egy másik Magyarország néhány éven belül."

A politikus szerint az előválasztás is sikeres volt.

"Az MSZP javasolta és szervezte az előválasztást. A fővárosban sokan lesajnálóan és kinevetve nyilatkoztak a gondolatáról is, mégis bejött."

Az MSZP tavalyi EP-kampányát irányító Ujhelyi István ugyanakkor elismerte, hogy az európai parlamenti választások kudarc volt a párt számára.

"Sajnos a belső állapotunk a parlamenti választásokat követő időszakban nem tudott úgy helyrerázódni, hogy neki tudjunk fordulni rendesen a kampánynak.

A Momentum mögött volt egy hihetetlen friss erő, egy szél, bármit tett a Momentum, az címlapsztori lett."

Az MSZP nemcsak a saját érdekeit nézi, hanem más ellenzéki pártokét is figyelembe veszi - mondta Ujhelyi István, aki szerint ezt bizonyítja az is, hogy az MSZP többször is visszalépett a választásokkor más ellenzéki pártok javára.

"Ha nekünk kellett megtenni ezt az elegáns, nagyon fontos, függönyök mögötti háttérfeladatot jelentő szerepet, akkor ezt végigvisszük 2022-ig.

Létre fogjuk hozni azt az ellenzéki együttműködést, ami 2018-ig nem tudott létrejönni.

Abban bízom, hogy túlleszünk a személyi kérdéseken; nyilvánvalóan ki kell választani a 106 egyéni indulót, biztos lesz szkander a pártok között, erre való az előválasztás."

Az MSZP-s politikus úgy fogalmazott: közös listával és közös miniszterelnök-jelölttel leváltható az Orbán-rezsim.

"Aki majd egy-egy körzetben az ellenzék közös jelöltje lesz, annak nem az őt elsőként delegáló pártnak a színét kell magára ölteni, hanem a közös ellenzéki akaratot kell megtestesítenie."

Ujhelyi István hozzátette: programalkotáskor azonban fontos, hogy az egyes ellenzéki pártok milyen elképzelésekkel rendelkeznek a magyar társadalom jövőjéről: egy szabadkapitalista vagy a mélyszegénységet felszámolni igyekvő, a társadalom többségének érdekét képviselő politikát támogatnak.

Arról is beszélt, hogy szerinte folyamatosan romlik az egészségügyi ellátás színvonala Magyarországon, amely minden mutatóban alulmúlja az uniós átlagot.

"Akár a halálozási, akár a diagnosztikai, akár a várólistás, akár más, nekünk, ellátást igénybe vevőknek fontos mutatókat nézünk, a világ elmegy mellettünk. Az Európai Unióban pedig - állítom - nem fordulhat elő, hogy két EU-s állampolgár ahhoz képest jusson ellátáshoz, hogy melyik országban, lakik, él. Az új ciklusban annak a szakbizottságnak vagyok a tagja, amelyik az egészségüggyel is foglalkozik.

Javasoltam, hogy

hozzunk létre egy olyan, ellátási minimumszintet, amit minden kormányzatnak az EU-ban ugyanúgy biztosítania kell.

Nekem a következő EP-ciklusban ez lesz a legfontosabb tevékenységem."

A politikus hozzátette: Magyarország két éve csatlakozott a Szociális Chartához, ami alapjogként tekint az egészségügyi ellátásra.

"Annak egy fontos része az is, hogy az EU lépje meg azt, amit az elmúlt évtizedekben nem. Az egészségügyben sokkal erősebb európai kompetencia kell. Azt akarom elérni, hogy Magyarország a következő hét évben az európai fejlesztési, felzárkóztatási forrásokból sokkal többet fordítson a magyar egészségügyi intézményrendszerre. De ez csak az egyik fele. A másik, hogy a magyar kormánynak legyen arra európai kötelezettsége, hogy mennyit fordít az egészségügy intézményrendszerére."

Ujhelyi István arról is beszélt, hogy egyes területeken Magyarország az átlagon felül teljesít.

"Például

Magyarország a védőoltások tekintetében élen jár,

ezt el akarom magyarázni a német és a francia döntéshozóknak."

Az MSZP EP-képviselője hozzátette: mind a 28 EU-tagállam egészségügyi miniszterét megkereste, többen érdeklődtek a kezdeményezés iránt, amelyhez már nemzetközi és szakmai szervezetek is csatlakoztak. Ujhelyi István elmondta: pénteken a Magyar Orvosi Kamara elnöke is részt vesz azon a konferencián, amelyen a magyar szakmai szervezetekkel vitáznak arról a javaslatcsomagról, amelyet majd az Európai Parlament elé tár.

