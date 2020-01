Orbán Viktor: idén már nem lehet a kórházaknak adósságuk

2020.01.09. 11:33

Klímastratégia

Az éghajlat-változási cselekvési tervet jóváhagyták, ezt Palkovics László mutatja majd be pénteken. A Kárpát-medence alkalmas arra, hogy a legkedvezőtlenebb változás esetén is fenntartható maradjon. A változáshoz tervszerűen kell alkalmazkodni, és ezt meg is kell kezdeni. Az ivóvízkészletről hozta is döntést. A világon 21 ország tud úgy növekedni, hogy a szén-dioxid-kibocsátás csökken. Magyarország ide tartozik. A klímabajnokság élmezőnyéhez tartozunk - mondta Orbán Viktor. megelőzzük például Németország, Hollandiát, vagy Ausztriát. A cél 2030-ra a villamos energia termelés 90 százalékát karbonsemlegessé teszik. A legnagyobb forrás Paks lesz, a többi napenergia. A 2050-re Magyarországot Klíma semlegesség lehet tenni, de ehhez 50 ezer milliárd forint kell. Ez lehetséges és megéri, de ezt az összeget elő kell teremteni. Van négy szempont: 1. A klímarongálókkal kell megfizettetni. 2 úgy kell végrehajtani, hogy ne fizessenek többet a családok. 3. Nem a szegényebb országoktól kell elvenni ehhez a pénzt. 4. Nyíltan ki kell mondani, hogy az atomenergia nélkül nem lehet klímasemleges gazdaságot építeni. Akcióterv is készül, ezt is februárban mutatja be a miniszterelnök. Benne lesz a cselekvési tervbe, hogy 2022-től csak elektromos buszokat lehet forgalomba állítani a városi közlekedésben. Minden illegális szemétlerakóhelyet fel kell számolni. Olyan döntést kell hozni, amelyekkel mentesítjük a folyóinkat a PET-palackoktól.