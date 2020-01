Különleges posztot tett ki közösségi oldalára a kormányfő

Mint azt az Infostarton is olvashatták, a miniszterelnök csütörtökön évindító nemzetközi sajtótájékoztatót tart a Karmelita kolostorban.

Ez lesz az év első Kormányinfója. Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke azt mondta, hogy a magyar sajtó mellett sok külföldi tudósító érkezésére is számítanak.

Az eseményre Orbán Viktor is készül, a Facebook-oldalára feltett posztból pedig az is kiderül, hogy a közösségi oldalon is lehet majd követni a sajtótájékoztatót, amit az Infostart percről percre tudósít.

Nyitókép: MTI/AP/Kerstin Joensson