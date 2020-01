Orbán Viktor évnyitó sajtótájékoztatója 11 órától – élőben az InfoRádióban

Az év első Kormányinfóját, ahogy egy évvel ezelőtt is, nem Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter tartja, hanem Orbán Viktor kormányfő. A 11 órakor kezdődő eseményre ezúttal a nemzetközi sajtó képviselőit is várják, legalábbis Havas Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke azt mondta, sok külföldi tudósító érkezését is számítanak.

Orbán Viktor is készül az eseményre, erről tanúskodik az a Facebook-poszt, amelyet még szerda eset rakott ki a közösségi oldalára.

A sajtótájékoztatót élőben közvetíti az InfoRádió, és percről percre követhetik itt, az Infostarton is.

