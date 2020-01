Ez az újévi fogadalmak betartásának titka: már januárban cselekedni kell

Az év végén az emberek többsége fogadalmat tesz. Megfogalmazza, mi az, amit a következő évben máshogy szeretne csinálni. Sokan azt fogadják meg, hogy leszoknak a dohányzásról, egészségesebben fognak élni, rendszeresen sportolnak majd, és van, aki a lakásfelújítást tűzi ki célul.

Ha nem akarjuk, hogy a kezdeti lelkesedés alábbhagyjon, érdemes lassan, fokozatosan, kis lépésekben megvalósítani, amit szeretnénk. Így mindig lesz sikerélmény, ami motivál, erőt ad a folytatáshoz.

Decemberben a legtöbben túlköltekeznek, az adventi időszak megterheli a családok pénztárcáját, ennek hatása pedig januárban érződik. Nem kell azonban vagyonokat költeni, hogy elkezdjük a lakásfelújítással kapcsolatos munkálatokat.

Kis lépésekben érdemes haladni

A kika áruház azt javasolja, hogy aki lakásfelújításban gondolkozik, kezdje a januárt azzal, hogy leltárt készít, felméri, mi az, amire szüksége lenne és melyek azok a tárgyak, amelyektől viszont megválna. Ez már egy jó kezdet. Következő lépésként pedig nem feltétlenül kell egyből festőt vagy burkolót hívni.

„Kis lépésekben haladjunk. Érdemes beszerezni néhány könnyen cserélhető kiegészítőt, például új ágytakarót, díszpárnákat, vagy akár egy új szőnyeget. Így már januárban azt érezhetjük, hogy tettünk valamit, elindultunk a magunk elé kitűzött úton” – írták megkeresésünkre, hozzátéve, hogy vásárlás előtt érdemes alaposan átgondolni a lakberendezési koncepciót, és a lakás hangulatához jelenleg is passzoló bútorokat, dekortárgyakat és kiegészítőket vásárolni.

„Mindenkit óva intenénk attól, hogy fellángolásból vásároljon. Nem érdemes valamit csak azért megvenni, mert éppen le van akciózva. Ha a tárgy ugyanis nem illik a lakásba, ha nem passzol a lakásban élők személyiségéhez, akkor felesleges pénzt áldozni rá, nem fog jól mutatni otthon” – írták. A kika áruház azt javasolja mindenkinek, hogy a megfelelő termékek kiválasztásában kérje az áruházakban dolgozó szakértő kollégák segítségét. A design mellett ugyanis nagyon fontos a funkcionalitás is, és megtalálni a legtökéletesebb új lakberendezési tárgyat, bizony nem mindig könnyű. Pláne, ha anyagilag is van egy határ, amelyen belül mozoghatunk.

Pár ezer forintból megújulhat a lakás

A bútorlánctól megtudtuk, hogy az év első hónapjaiban rendszerint megélénkül az érdeklődés a fürdőszobabútorok, az előszoba-garnitúrák, a tárolók és a lakástextilek iránt.

„Gyakorlatilag pár ezer forintból már jelentős változást lehet elérni otthonunkban, ami sikerélményt jelent, hiszen bizonyítja, hogy valóban tettünk valamit a célunk megvalósítása érdekében. Új lakástextilt már pár ezer forintért be lehet szerezni, és nagyon feldobja a lakást, ahogy egy új kép vagy egy új tükör is. 25 ezer forint alatt vásárolhatunk egy új előszobaszettet, ami szintén nagyon látványos előrelépést jelent. Az előszoba az a helyiség, ahová hazaérve először lépünk be és indulás előtt felkészülünk a távozásra. Épp ezért kiemelt fontossággal bír” – írták, hozzátéve, anyagilag is jól jár az, aki most szeretne beruházni néhány új lakberendezési tárgyra, január 11-én és 12-én ugyanis minden termékre 13 százalék kedvezményt adnak.

Támogatott tartalom

A cikk megjelenését a kika támogatta.