Örökbefogadás: különleges kötetet jelentetett meg a NOE

A "Mindent köszönök! Élettörténetek az örökbefogadásról" című kötettel szeretnék körbejárni azokat a történéseket és élethelyezeteket, amelyeket a statisztikák és a számok mögött rejlenek - azt is, hogy hogyan élik meg az emberek az örökbefogadást – fogalmazott Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke az InfoRádiónak. "Megmutatni azt, hogy ha egy édesanya csak annyit tesz, hogy vállalja azt a gyermeket és életet ad neki, az tiszteletet érdemel, mert engedte, hogy talán jobb körülmények között jobb élete lehessen a gyermeknek. Hiszen, ahogyan növekszik a meddő párok száma, az egyik megoldás az örökbefogadás lehet".

Szerették volna továbbá bemutatni azt is, tette hozzá Kardosné Gyurkó Katalin, hogy milyen örökbefogadónak és örökbefogadottnak lenni, illetve milyen érzés az, amikor valakinek el kell engednie a gyermekét, mert a körülmények olyanok, hogy ő maximálisan csak annyit tud megtenni, hogy életet ad neki. Ebből született a Mindent köszönök! című kötet.

A könyvnek több szerzője van. Bárki pályázhatott a Nagycsaládosok Országos Egyesületéhez, amely végül neves zsűritagokkal választott ki három nyertest, akiknek a díjazott művei kerültek megjelentetésre. Köztük van örökbefogadó és örökbefogadott is, akik a saját élettörténetüket írták meg. De az elbírálók között is voltak érintettek, ezáltal egy „nagyon személyes kötetté sikeredett” – tette hozzá a NOE elnöke. Azt is elárulta, a pályázat ötletét egy fiatal testvérpár adta, akiket egy nagycsaládos közéleti kollégiumon ismert meg Lakiteleken, amikor még főtitkárként munkálkodott az egyesületben.

A két örökbefogadott, nagycsaládban nevelkedett fiú közül az egyikük teljesen megbékélt és megtalálta a helyét a világban, míg a másikon az állandó helykeresés volt érezhető, illetve, hogy nem érezte magát fontosnak ebben a világban, idézte föl Kardosné Gyurkó Katalin. Úgy fogalmazott, utóbbi fiúnak valahogyan szerettek volna segíteni, hiszen nélküle, nélkülük szegényebb lett volna a világ. Innen indult a gondolat, hogy be kellene mutatniuk, hogy ők is fontosak, és minden jóra fordulhat.

