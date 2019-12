Karácsony Gergely: új helyzet van

A nagyon színes ellenzéki összefogás óriási lehetősége, hogy egy nemzeti minimumot tartalmazó programot hozzon létre a 2022-es országgyűlési választásra - mondta az MSZP elnök-frakcióvezetője szombaton, pártja évzáró sajtótájékoztatóján.

Tóth Bertalan kifejtette, az önkormányzati választás ellenzéki sikere az előválasztás, valamint a Fidesszel szembeni "egy az egy elleni kiállás" létjogosultságát is igazolta. A szocialista politikus szerint az ellenzéknek ezért

a következő parlamenti választásra is hasonlóan kell készülnie.

Elmondta, a baloldali, liberális és jobboldali erőkből álló ellenzéki összefogás először valósíthat meg egy olyan programot, amely az oktatás, az egészségügy, a szociális világ és a jogállamiság területein is a nemzeti minimumot tartalmazza.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányi elnöke hangsúlyozta, sorsdöntő és sikeres év van mögöttük. "A Fidesz sem itthon, sem Európában nem tört át, a centrális erőtér megbomlott, megszűnőben van" - jelentette ki.

A politikus kiemelte, az ellenzéki együttműködés jól vizsgázott az önkormányzati választáson, azonban nem szabad hátradőlniük, 2022-ben ugyanis még nagyobb kihívás vár rájuk. A Fidesz mindent el fog követni, hogy szétfeszítse az ellenzéki együttműködést, ezért az abban részt vevőknek még szorosabban össze kell fogniuk - tette hozzá.

Kunhalmi Ágnes szerint mindennek azzal is kell járnia, hogy az ellenzék a parlamenti választáson is mindenhol egy jelöltet indít a Fidesszel szemben, emellett közös listát és miniszterelnök-jelöltet is állít. "Aki a közös listától eltérő álláspontot képvisel, az veszélyezteti a hazai demokraták győzelmét!" - jelentette ki.

Az MSZP választmányi elnöke kitért arra is,

nem az Országgyűlés lesz az ellenzéki ellenállás fő terepe a következő időszakban.

Kunhalmi Ágnes 2020-at a felkészülés, 2021-et pedig a "kőkemény" előválasztás évének jósolta.

Az MSZP-Párbeszéd közös jelöltjeként főpolgármesterré választott Karácsony Gergely az elmúlt 10 év legnagyobb ellenzéki sikerének nevezte az októberi önkormányzati választást. Elmondta, a megválasztása óta eltelt két hónapban megpróbálták kijelölni azokat az irányokat, amelyek a jövőben egy szolidáris Budapestet eredményezhetnek. Erre vonatkozó intézkedéseik közül példaként említette, a fővárosi érdekegyeztető tanács felállítását, a "rabszolgatörvény" alkalmazásának felfüggesztését, a kilakoltatások leállítását és a közösségi közlekedés ingyenessé tételét az álláskeresőknek.

A főpolgármester szólt arról is, Budapest zöldítéséért is komoly lépéseket tettek és 50 milliárd forintos forrást szereztek a járóbeteg-ellátás korszerűsítésére, amiből az elmúlt 30 év legnagyobb fejlesztését valósíthatják meg ezen a területen.

Karácsony Gergely úgy fogalmazott, új helyzet van az országban és a fővárosban, mivel

a "köztársaságpárti politika" már nemcsak tüntetésekben és felszólalásokban, hanem a mindennapokban is meg tud mutatkozni.

Tóth Bertalan közölte, az MSZP karácsony alkalmából 11 millió forintos segítséget biztosít a rászorulóknak a parlamenti képviselői által finanszírozott szolidaritási alapjából. Elmondta, az MSZP eddig három pályázati fordulóban összesen 33 millió forintot fordított jótékonysági célra ebből az alapból. Kunhalmi Ágnes tájékoztatása alapján, az MSZP ezúttal a Szent János Kórházat és a Heim Pel Gyermekkórházat segíti, emellett választmánya és tagsága felajánlásaiból országszerte rendez adományosztásokat.

A szocialisták elnöke a szolidaritási alapjukra vonatkozó kérdésre elmondta, a párt egy külön számlát nyitott erre a célra, ahova az MSZP országgyűlési képviselői a fizetésemelésüknek megfelelő összeget, havonta több százezer forintot fizetnek be. Tájékoztatása szerint az alap forrásaira a párt helyi szervezetei pályázhatnak civilekkel, szakszervezetekkel és karitatív szervezetekkel együttműködve. A beérkező pályázatok közül egy bíráló bizottság dönt a nyertesekről - tette hozzá. Kijelentette, olyan rendszert hoztak létre, amely az Állami Számvevőszék (ÁSZ) előtt is "egy nyitott könyv".

Tóth Bertalan megjegyezte, az MSZP képviselőit idén összesen 19 millió forint értékben büntette az Országgyűlés, ezeket a döntéseket azonban megtámadták Stasbourgban, győzelmük esetén pedig ezt az összeget is befizetik a szolidaritási alapba. A szocialista politikus arra is rákérdezett, az MSZP-t ebben az ügyben számon kérő fideszes képviselők mire használják a fizetésemelésüket. "Nagyon kíváncsi lennék, hogy Gulyás Gergely, vagy akár Áder János fizetéséből hogyan segíti a rászoruló családokat" - mondta.

Karácsony Gergely kérdésre válaszolva gyomorforgatónak nevezte, hogy a Fidesz éppen azt a Katona József Színházat támadja, amelynek "jól működött az immunrendszere" és saját maga távolította el zaklató munkatársát. Szerinte az ilyen esetekben nem politikai lejáratásra, hanem bátorításra lenne szükség, hogy minden olyan munkahelyen lépések induljanak, ahol zaklatás történt.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd