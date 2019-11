300 milliós állami ösztöndíj az egyetemistáknak

A Stipendium Peregrinum Ösztöndíj azoknak a tehetséges fiataloknak nyújt anyagi támogatást, akik a világ legrangosabb külföldi egyetemein szeretnének tanulmányokat folytatni, de anyagi lehetőségeik korlátozottak. Sok érettségiző, vagy már felsőoktatásban hallgató számára ugyanis éppen az első lépések okozzák a legnagyobb kihívást külföldi tanulmányaik elkezdéséhez. A két lépcsőben megvalósuló, a Nemzeti Tehetség Központ által gondozott program ebben kíván segítséget nyújtani és a nehéz anyagi helyzetben lévő, tehetséges fiatalokat anyagi támogatással is ösztönözni, lehetőséghez juttatni.

Az első támogatási szakaszban a program támogatásának elnyerésére azok a fiatalok pályázhatnak, akik 2019. december 1. és 2020. március 20. közötti időszakban szeretnének felvételi vizsgát tenni, elsősorban a kiírásban meghatározott külföldi felsőoktatási intézmények egyikében. A pályázók közel hetven világszínvonalú egyetem közül válogathatnak. A program fedezi az ebben az időszakban megvalósuló felvételi valamennyi költségét (felvételi vizsgadíj, szállás-, utazási költség, biztosítás, ellátás). A vissza nem térítendő támogatás mellé még önrész biztosítása sem szükséges. Az ösztöndíjra 17 és 23 év közötti, hazai és határon túli magyar fiatalok jelentkezését várják, akik köznevelési intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkeznek, vagy Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményeiben, vagy a szomszédos országok magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményeiben alapképzésben (BA/BSc), osztatlan mesterképzésben, mesterképzésben (MA/MSc vesznek részt. A kiírás nem korlátozza a díjazottak maximális számát.

Támogatás A Nemzeti Tehetség Program keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozásában megvalósuló programra közel 300 millió forint áll rendelkezésre.

2020 tavaszán nyílik meg a pályázati lehetőség a Stipendium Peregrinum Ösztöndíj „B” komponensére azon fiatalok előtt, akik a külföldi tanulmányaik során felmerülő költségek finanszírozására szeretnének támogatást kapni. Az ösztöndíjnak köszönhetően akár több millió forintos vissza nem térítendő támogatásban is részesülhetnek majd.

A világ legjobb egyetemein szerzett tudásnak a hazai munkaerőpiacon is egyre komolyabb jelentősége van. A program, nevéből is adódóan (peregrináció: vándordiákok külföldi egyetemjárása) erősíteni szeretné a nemzetközi szakmai együttműködéseket, a tudáscserét és a fiatalok versenyképes szakmai tapasztalatainak gyarapodását. A teljes egészében állami támogatásból megvalósuló ösztöndíjprogram jelen formájában nemcsak hazai, de nemzetközi szinten is szinte egyedülálló kezdeményezés.

Nyitókép: MTI Fotó: Bruzák Noémi