Száz éve nem látott veszélyes állatok élnek ismét Magyarországon

Vadon élő európai bölényeket telepített be az Őrségi Nemzeti Park Kondorfa mellé, egy 70 hektáros területre, amelyet elzártak az emberek elől, és visszaadnak a természetnek. Az őrségi bölényrezervátumról Németh Csaba, az Őrségi Nemzeti Park igazgatóhelyettese az InfoRádióban elmondta: a nemzeti park 2002-es megalapítása után már azon gondolkodtak, hogy a közép-európai kultúrtájban, amelyben nagyon jelentős az emberi gazdálkodás befolyása, szükség lenne olyan területekre, ahol a természet "saját maga tudna működni".

Ezzel párhuzamosan pedig azt is számba vették, hogy mik lehetnek azok az egykor itt élt, de mára eltűnt nagytestű állatok, amelyek nélkül egészen máshogy néz ki a táj. "Így alakult ki a terv, hogy hozzunk európai bölényeket, amelyek valaha itt éltek, és táplálkozásukkal, mozgásukkal, viselkedésükkel alakították a tájat.

Hozzunk létre egy olyan vadont, ahol a természet úgy működhet, mint amikor még érintetlen terület volt"

– magyarázta Németh Csaba.

Az erre a célra kiválasztott terület Kondorfa határában található, az itt lévő ingatlanokat több éven keresztül vásárolta meg a magyar állam. Most 70 hektár áll az állatok rendelkezésére. Az 1960-70-es években e területek nagy részét szántóként művelték, most gyepként funkcionálnak. Korábban azonban jóval több erdő volt itt, mint most. Az igazgatóhelyettes kifejtette: "Fákat nem kell ültetni, ezt az Őrség megoldja; ha egy területet magára hagyunk, ott erdő keletkezik. A bölények fokozatosan szabályozni fogják, mekkora területet foglaljon el az erdő."

A szakember hozzátette:

az európai bölénynek a mi térségünkben élő alfaja teljesen kipusztult,

másik két alfaja közül a síkvidékiből több példány él még, a hegyvidékből viszont már csak egyetlen hím állat. Korábban Európa jelentős részén előfordult ez a legnagyobb testű növényevő állat. A Kárpát-medencéből a 18. században tűntek el az európai bölények, az Őrségben nyugatról keletre szorult vissza a faj, míg 1919-re eltűnt a lengyelországi, Fehéroroszország határán lévő, emblematikus előfordulási helyeként ismert bialowiezai őserdőből, végül pedig 1927-re a Kaukázusból is, ahol az utolsó, vadon élő példányokat tartották számon.

A bölények modern kori története 12 ősi egyed állatkertekből való összegyűjtésével és szaporításával indult meg.

"Ez a természetvédelem egyik sikertörténete, hiszen mára már több mint 3000 állatot tartanak számon, Európában több helyen vadon is élnek.

Az Őrségben most hat tehén és egy bika él szabadon az új vadonban. Zalafő-Pityerszeren egy 10 hektáros bemutatóterületen – ahol korábban ezek az állatok is éltek – további példányokat lehet megfigyelni: négy tavalyi borjút, egy idei borjút az édesanyjával, valamint két, hároméves bikát" – mondta az Őrségi Nemzeti Park igazgatóhelyettese.

Az elzárt vadonterületre egyelőre nem mehetnek be turisták, az emberre sem veszélytelen állatok pillanatnyilag kerítés mögött, teljesen elzártan élnek. Azt azonban nem tartják kizártnak, hogy később indítanak olyan túrákat, amelyek során – megfelelő biztonsági intézkedések mellett – látogatható lesz ez a terület. Addig azonban a nagyközönség a szalafői bemutatóhely bölényeit figyelheti meg.

Nyitókép: YouTube/Tourinform Őrség