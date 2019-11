Karácsony Gergely abban bízik, a kormány elengedi az állami szemétszállítás ügyét

Karácsony Gergely főpolgármester azt szeretné, ha Budapest önállóan megoldhatná a szemétszállítás kérdését, nem volna ez államilag szervezve. Terveiről az InfoRádióban ezt mondta:

"Azt gondolom, hogy amit az elmúlt években kukaholding néven megismertünk a magyarországi hulladékgazdálkodásban, az a legkevésbé sem vált be. Budapesten az elmúlt években

érezhetően romlott a hulladékelszállítás minősége,

ami nagy mértékben abból is származott, hogy állandó elszámolási probléma volt a főváros, vagyis az FKF és a kukaholding között. Jelenleg is több milliárd forint kintlévősége van a fővárosnak, ami a növekvő bérköltségek és a teljesen érthetően növekvő színvonaligény tükrében komoly problémákat jelent."

Az a benyomása, hogy a vidék Magyarországán sem javította a szolgáltatási színvonalat a központosított rendszer, ezért jelezte a kormányülésen tett látogatása alkalmával is, hogy a szemétszállítás kérdésében Budapest a lehető legnagyobb autonómiát akar.

"Mi úgy érezzük, hogy

jobban el tudnánk látni a feladatot, ha a főváros és a tulajdonában lévő cég teljes autonómiát élvezne ezen a területen"

- szögezte le.

Mint visszaemlékszik, a kormány erre a döntések szintjén még nem reagált, egyelőre csak tisztelettel meghallgatták az álláspontját ebben az ügyben is. Arra azért emlékeztette a kormány tagjait Karácsony Gergely, hogy a hulladékszállítás ügye része volt az Orbán Viktor és Tarlós István közötti politikai megállapodásnak is, amiről - mint a főpolgármester emlékeztetett - a kormányfő azt mondta, be kívánja tartani az abban foglaltakat.

Ám egyértelművé tette: a kormány jogi és politikai jóváhagyása nélkül a váltás nem lehetséges.

"A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén ezt a kérdést tisztázni tudjuk, itt is igaz, ami máskor is, hogy a kormány és a fővárosi önkormányzat csak együtt teheti sikeressé Budapestet, a politikai viták ellenére" - adott hangot bizakodásának Karácsony Gergely, aki reméli, a kormány nem fogja akadályozni a főváros önállósodási törekvését.

Nyitókép: Pixabay