A HungaroControl számára folyamastosan növekvő kihívás a drónok jelenléte a magyar légtérben, hiszen míg két évvel ezelőtt éves szinten négy drónészlelést jelnettek a fel- és leszálló gépek kapitányai, addig a tavalyi évben már 13-ra emelkedett ez a szám. Idén szinén négy észlelésnél tartanak, igaz, ebből hármat egymást követő napokon tapasztaltak az elmúlt hetekben.

Budapest, 2019. november 8. Szepessy Kornél, a HungaroControl Zrt. vezérigazgatója köszöntőt mond a II. Drón Konferencia és Expo megnyitóján a Várkert Bazárban. MTI/Kovács Attila

Szepessy Kornél vezérigazgató arra hívta föl a figyelmet, hogy ezek a drónreptetések a hagyományos légi forgalmon túl a repülőtér működését is nagyban megzavarják, emiatt jelentős energiát és fejlesztési forrásokat kell arra fordítaniuk, hogy a drónok felderítése, láthatósága a következő években megvalósuljon, amire momentán csak a hagyományos légi járművekre fókuszáló megoldásaik vannak, radarberendeések formájában.

Budapest, 2019. november 8. Egy drón a II. Drón Konferencia és Expón a Várkert Bazárban. MTI/Kovács Attila

A nagyobb repülő tárgyakat látják, illetve képesek is azonosítani azokat transzpanderek segítségével, ugyanakkor a kicsi, tipikusan műanyag anyagól készülő drónokat a hagyományos radarjaik nem észlelik jelenleg, ezért óriási feladat, és kiemelt projektként is kezelik a HungaroControlnál, hogy mielőbb legyen egy kooperativ, vagyis együttműködő, valamint egy non kooperatív, tipikusan ellenséges szándékkal érkező drónok felderítésére irányuló rendszerük.

Elfogódrónok és virtuális falak

A drónok elhárítására számtalan, jellemzően kisérleti fázisban járó projekt és megoldás létezik. Ezek között szerepel például, hogy elfogódrónokkal vonják ki a forgalomból az illetéktelenül, nem kívánatos légtérrészekben feltűnő és tartózkodó drónokat, ahogyan virtuális falat is lehet húzni úgynevezett geofencinget alkotva a lezárt légterek határára – magyarázta a vezérigazgató. Tehát léteznek különféle technikák arra vonatkozóan, hogy a helytelenül működő drónokat megakadályozzák abban, hogy zavarják más üzemeknek a napi működését.

Budapest, 2019. november 8. A Hensoldt Holding drónfelderítő és -elhárító rendszereket szállító cég bemutatója a II. Drón Konferencia és Expón a Várkert Bazár előtt. MTI/Kovács Attila

A HungaroControl dolga azonban mégis ezen belül az, hogy lássák a drónokat, ezt célozza a kutatási-fejleszési projektjük is, amely most kezdődik és remélhetően rövidesen eredményt is hoz majd – tette hozzá Szepessy Kornél.

Palkovics: sokkal több lehetőséget rejt, mint veszélyt A pilóta nélküli légi járművek alkalmazási lehetőségei és gazdasági hatásai világviszonylatban is jelentősek, Magyarország ezért vezető szerepre törekszik a dróntechnológia fejlesztésében is – jelentette ki az innovációs és technológiai miniszter pénteken, a HungaroControl budapesti drónkonferenciáján. Palkovics László nemzetközi hatáselemzésekre hivatkozva megjegyezte, hogy a dróntechnológia piaci lehetőségei meghaladhatják az évi 10 milliárd eurót a kontinensen, Magyarországon pedig belátható időn belül a tízszeresére, évi 20 ezer fölé emelkedhet az engedélyezett drónrepülések száma. Ma már napi szinten használ ilyen eszközöket a mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, a logisztika, a szállítás, a közlekedés, drónokkal felügyelnek hálózati infrastruktúrákat és közszolgáltatásokat – tette hozzá. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a szabályozási környezetnek nem követnie, hanem ösztönöznie kell a fejlődést, és figyelembe kell vennie a drónok használatából eredő kihívásokat. Kiemelte ezek közül a nem kívánt repülések tilalmát, az érzékeny infrastruktúrák, a védett intézmények és a magánszféra megóvását, de hozzátette, hogy a drónok használata sokkal több lehetőséget rejt, mint veszélyt.

Budapest, 2019. november 8. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter előadást tart a II. Drón Konferencia és Expón a Várkert Bazárban. MTI/Kovács Attila

Nyitókép: MTI/Kovács Attila