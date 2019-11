Így nem lesz rémálom a karácsonyi bevásárlás: jól jár, aki most lép

A karácsonyi készülődés sokaknak nem feltétlenül az önfeledt örömről szól, sokkal inkább feszültségforrás, hogy vajon mindent el tudunk-e intézni időben. Épp ezért nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a karácsonyi nagybevásárlást.

A kika áruházakban már november elején indul az ünnepi vásár - tudtuk meg az áruháztól, célszerű már ebben a hónapban ellenőrizni, rendben van-e a karácsonyfatalp, hogy állunk a karácsonyfadíszekkel, rendesen működik-e az égősor.

„Forgalom szempontjából az igazán erős időszak november első hetétől várható” – írták az Infostart megkeresésére.

Nem kell vagyonokat hagyni az áruházakban

Az elmúlt években több kutatás is felhívta a figyelmet arra, hogy a karácsonyi bevásárlás sok embert nyomaszt, ugyanis úgy érzik, ebben az időszakban többet kellene költeniük, mint amennyit valójában a pénztárcájuk engedne. Aki azonban időben lép, az nem csak rengeteg időt, hanem pénzt is spórolhat.

„A 2019-es őszi JOY-napokon, november 7. és 10. között, kuponnal áruházainkban 20 százalék kedvezménnyel vásárolhatnak a vevők. Ez tehát remek alkalom, hogy beszerezzük az új karácsonyfadíszeket, vagy akár egy új műfenyőt” - közölte a kika bútorlánc. Az előző év adventi időszakában több mint 210 ezer darab ünnepi dekoráció talált gazdára. Azt is elárulták, tavaly a legbőkezűbb vásárló több mint félmillió forint értékben vitt haza díszeket, kiegészítőket.

Ezek az idei karácsonyi trendek

Ahogy a divat, úgy a karácsonyfadísz-trend is évről évre változik. Hompok Melinda lakberendező szerint idén nagy hangsúlyt kap a természetközeliség, a kínálatban több a zöld és a barnás árnyalatú dísz, ahogy természetes anyagból, például fából készült dekortárgyakból is bőven van választék.

A fehér és az ezüst soha nem megy ki a divatból, a modern, elegáns stílus kedvelői választhatnak fém és kerámia díszeket, dekortárgyakat, melyekhez jól passzolnak a kisebb-nagyobb jegesmedve- és manófigurák is. Az angyalok és a csillagok szintén örök kedvencek, ahogy a rénszarvasok, hóemberek, szánkók vagy télapók is, így aki hagyományosabb díszekben gondolkozik, az is biztosan talál kedvére valót.

Az idei év új trendjét a rózsaszínes, púderes árnyalatú ünnepi kiegészítők jelentik, visszafogott eleganciájukat arany, ezüst és a rubin színekkel lehet még ünnepélyesebbé tenni. A kollekciót feldobja néhány meghökkentő elem is, például fánk- vagy szívalakú díszek vagy valamilyen bohókás figura.

Az elmúlt években nagyon népszerű az ablakon körbefutó LED-es világítás, és az asztaldíszeket is egyre többen keresik - tudtuk meg a kika áruháztól. Magyarországon is egyre többen fordítanak figyelmet a kertjük feldíszítésére is. Az évek során itthon is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a kültéri, kerti dekoráció, keresettek a LED rénszarvasok, kültéri dekortárgyak, például manók, mikulások.

"A lakástextilekre is érdemes odafigyelni, az ezüst, arany, piros vagy hópelyhes díszpárnák is feldobják a lakást és ünnepi hangulatot teremtenek" - hívja fel a vásárlók figyelmét a kika áruház.

Támogatott tartalom

A cikk megjelenését a kika bútorház támogatta.