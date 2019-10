Hat kerületben is fordulhatna az eredmény az érvénytelen voksok újraszámlálása után

Feltűnően sok érvényelen szavazatot adtak le az október 13-ai önkormányzati választások alkalmával Budapesten, miközben sok kerületben a végeredmény is igen szoros lett. Ebből adódik, hogy hat olyan budapesti kerület is van, ahol a győztes és a második helyezett polgármesterjelölt közötti, szavazatszámban kifejezhető különbség kisebb, mint amennyi érvénytelen voksot találtak az urnákban vasárnap éjszaka; akár az is előfordulhat, hogy az újraszámlálás után mást hirdetnek majd ki győztesnek.

Mint az Herczeg Sándor politológusnak az InfoRádió számára készített gyűjtéséből kiderül,

az I., a III., a VIII., a XX., a XXII. és a XXIII. kerületekben az érvénytelen szavazatok száma magasabb volt, mint a két első helyen álló polgármester-jelölt közötti különbség.

Ha csak az arányokat nézzük, a legtöbb érvénytelen voks a következő öt kerületben született:

XX. kerület: érvénytelen szavazatok aránya (észa) 4,79%, azaz 1 093 voks. Különbség: 595.

XXIII. kerület: észa 3,73%, azaz 342 voks. Különbség: 214.

XII. kerület: észa 3,06%, azaz 875 voks. (A különbség 5 291 szavazat, a végeredményt nem befolyásolja.)

X. kerület: észa 2,83%, azaz 712 voks. (A különbség 1 647 szavazat, a végeredményt nem befolyásolja.)

XIV. kerület: észa 2,57%, azaz 1 307 voks. (A különbség 6 571 szavazat, a végeredményt nem befolyásolja.)

Az érvénytelen szavazatok száma az I., a II., a III., a VIII., és a XXII. kerületben is magasabb volt annál, mint amennyivel végül a győztes végzett az első helyen. Az I. és a VIII. kerület végeredményét minden bizonnyal ezért támadták meg, ugyanakkor a IX. kerületben éppen a Budapesten legrosszabbul szereplő munkáspárti Fléger Tamás korábbi munkáspárti polgármester-jelölt nyújtott be kifogást, így ezekben az esetekben még nincsenek jogerős döntések.

