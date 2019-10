Felfüggesztette a Fővárosi Önkormányzat által kezdeményezett kilakoltatásokat a főpolgármester - a nap hírei

Felfüggesztette a Fővárosi Önkormányzat által kezdeményezett kilakoltatásokat a főpolgármester. Karácsony Gergely közölte: az összes eljárást felülvizsgálják. Hangsúlyozta: következő években a kerületi önkormányzatokkal közösen akar kialakítani egy olyan védőhálót, amelynek révén senkit sem hagynak hajléktalanná válni.

A főpolgármester-választás eredménye jogerős, de több fővárosi kerületben és vidéki településen újraszámolják a szavazatokat. 16 helyen alakult ki szavazategyenlőség: 12 esetben polgármesterjelöltek, 4 esetben képviselőjelöltek között. Több helyen pedig megtámadták az eredményt.

Az Alkotmánybíróság ítélete alapján a jövőben nem lehet bíróságon megtámadni egy helyszíni bírságot. A testülethez egy bíró fordult, mert ellentmondást fedezett fel a vonatkozó törvény, illetve rendelet között. A jogszabály nem teszi lehetővé a bírósági jogorvoslatot abban az esetben, ha a vétkes a helyszínen elismeri a felelősségét, ugyanakkor az alacsonyabb rangú rendelet szerint 30 napon belül bíróságon lehetett megtámadni a döntést.

Három napelemparkot állított üzembe a Mol összesen több mint 18 megawatt kapacitással. Ez a teljesítmény összesen kilencezer háztartás éves villamosenergia igényét fedezi. Százhalombattán az olajfinomító területén, valamint Tiszaújvárosban és Füzesgyarmaton működik napelempark.

Hetente hét járatot indít jövő tavasztól a LOT lengyel légitársaság Budapestről New Yorkba, a chicagói járat ugyanakkor megszűnik. A LOT gépei vasárnap kivételével minden nap közlekednek, szombaton két járat is indul majd Budapest és New York között.

Közösen indulnak a magyar pártok a februári szlovákiai parlamenti választáson. A Magyar Közösség Pártja, a Most-Híd szlovák-magyar vegyes párt és a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség fog össze, és létrehoz egy úgynevezett választási pártot „Régiók Pártja Híd MKP” néven.

Jövőre tárgyalhatnak ismét az uniós tagországok vezetői Észak-Macedónia és Albánia csatlakozási tárgyalásainak megnyitásáról, miután a mostani brüsszeli csúcson nem volt egyetértés az ügyben. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke azt mondta: annak ellenére nem volt megállapodás, hogy a legtöbb tagállam az unió bővítése mellett érvelt. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság leköszönő elnöke súlyos történelmi hibának nevezte a döntést, mert a két ország készen áll a tárgyalások megkezdésére.

Jóváhagyták Christine Lagarde kinevezését az Európai Központi Bank élére az uniós tagállamok vezetői a brüsszeli csúcstalálkozón. A jogász végzettségű volt francia pénzügyminiszter az utóbbi nyolc évben a Nemzetközi Valutaalap vezérigazgatói tisztségét töltötte be.

Hatályba léptek az európai termékekre kivetett megemelt amerikai vámtételek, az intézkedés magyar termékeket is érint. Az Egyesült Államok 7,5 milliárd dollárnyi európai árura vetett ki büntetővámot, mert tiltott állami támogatást kapott a francia Airbus. Az Európai Unió ellenlépéseket helyezett kilátásba.

Kész az északkelet-szíriai török hadművelet folytatására a török elnök, ha az Egyesült Államok nem tartja be ígéreteit az ötnapos tűzszünet végéig. Recep Tayyip Erdogan úgy fogalmazott: ha Washington teljesíti vállalásait, megoldódik az Ankara által tervezett északkelet-szíriai biztonsági övezet ügye, de a török hadsereg nem távozik a területről, mert szükség van rá a térség biztonságához.

A Török Áramlat földgázvezeték tengeri szakaszán elkezdték feltölteni gázzal a két szál egyikét a tesztelés záró szakaszában. A Török Áramlaton a Fekete-tengeren keresztül Oroszország szállít majd földgázt Törökországba a tervek szerint még az idén és onnan a tervek szerint néhány másik európai országba, köztük Magyarországra is.

Egynapos általános sztrájk volt Katalóniában. A minden ágazatot érintő munkabeszüntetést a katalán függetlenségi vezetőkre kiszabott börtönbüntetés elleni tiltakozásul hirdették meg.

Már második napja tüntetnek Libanonban az új adók tervezett bevezetése ellen. A sokszor erőszakba torkolló tiltakozó akciók az egész ország életét megbénítják. Helyenként összecsapások voltak a rendőrség és az erőszakos tüntetők között.

Az űrrepülések történetében először hajtott végre űrsétát két asztronauta nő. A művelettel az amerikai űrkutatási hivatal a nemek közti egyenlőséget akarja elősegíteni. A Nemzetközi Űrállomás legénységéhez tartozó Jessica Meir és Christina Koch a bázis akkumulátorait cserélte ki.